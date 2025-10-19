70歲男性4.5％精子帶有害突變 晚育父親風險更高？

新研究指出，年長男性精子攜帶更多有害突變，恐增後代疾病風險。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究發現，隨著男性年齡增長，其精子中可能有害的DNA突變會不斷累積，這可能影響遺傳給子女的突變數量，並增加下一代患病的風險。

根據科學網站《Science Alert》報導，英國威康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）與倫敦國王學院（King's College London）研究人員使用名為NanoSeq的新型高解析度分析技術，詳細研究24至75歲男性精子突變情況。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，年長男性突變率更高，且部分突變是「自私的」，讓攜帶它們的細胞有生長優勢，在睪丸中複製更快或存活更久，逐漸占據主導地位。許多這類突變已被證實與發育障礙和癌症有關。

威康桑格研究所遺傳學家內維爾（Matthew Neville）表示：「令我們驚訝的是，選擇壓力大幅增加攜帶與嚴重疾病相關突變的精子數量。」

研究團隊分析57名健康男性的81個精子樣本，其中包括雙胞胎，以區分年齡與遺傳對精子DNA突變的影響。研究發現，30多歲男性約2%精子攜帶致病突變，43歲以上中老年男性這一比例躍升至3-5%。到70歲時，平均4.5%精子帶有潛在有害突變。

團隊還識別出40個受「自私」突變細胞影響的基因，這將有助於未來研究將特定突變與特定疾病風險連結。

威康桑格研究所遺傳學家赫爾斯（Matt Hurles）指出：「晚育父親可能在不知情下，有更高風險將有害突變傳給子女。」

仍需更多研究確認影響 但已揭示男性生殖系動態

不過，值得注意的是，並非所有這些突變都必然會遺傳給下一代。其中一些突變實際上可能以某種方式降低生育機會，例如干擾胚胎發育。仍需更多研究來釐清男性DNA突變的穩步增加，如何實際影響其子女的健康。

威康桑格研究所的遺傳學家拉赫巴里（Raheleh Rahbari）表示：「男性生殖系是一個動態環境，自然選擇可能偏愛有害突變，有時會對下一代產生影響。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法