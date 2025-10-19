健康網》跟潘迎紫一樣當「不老娃娃」？ 醫曝健身抗老3理由

「一代女皇」潘迎紫擔任第60屆金鐘獎戲劇類重量級頒獎嘉賓，她大方分享自己靠練重訓抗老。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕76歲還能秀出線條？「一代女皇」潘迎紫用肌肉打敗時間，她親身分享自己健康的故事，正激勵更多長者，想抗老不妨從自律健身開始。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，小時候每天必看的電視明星潘迎紫，「近日在鏡頭前自信展示手臂的二頭肌，讓我不禁拍手叫好。」她在訪談中不諱言：做重量訓練維持肌肉，是凍齡、抗老的秘訣之一。

為什麼練肌肉、做重訓（阻力訓練）如此重要？蔡明劼從科學觀點分析3大理由：

1、練肌肉可以抗老化

隨著年紀增長，肌肉量若日漸流失，身體的基礎代謝率、胰島素敏感性都容易變差。此外，肌力訓練也是提升粒線體代謝能力的重要方式之一。換句話說，練肌肉不只是為了外型，更是為了在體內建立健康儲備，讓老化的腳步放慢。

2、練肌肉可提升代謝、幫助減脂

肌肉是新陳代謝的引擎。肌肉含量越高，身體在靜止時消耗的熱量（基礎代謝率，BMR）也越多。而且不僅是在你運動的時候消耗熱量，肌肉越發達也會越有能力調節血糖、避免脂肪囤積。

3、練肌肉可以強化免疫力

肌肉不只是運動器官，它還和全身的激素、細胞修復機制息息相關。一旦肌肉流失過多，身體在面對壓力、傷口修復、感染時的應變能力也會下降。

重訓可促進局部微破壞、再修復生長，這個過程會動員許多細胞激素、抗氧化機制來參與，有助於提升人體對抗外界病原體能力。

民眾健身時漸進才是關鍵。蔡明劼提到，很多人一提到重訓就害怕「練太壯」或「變肌肉怪獸」。其實，對多數人來說，要練到非常誇張的肌肉體態需要長時間、極高強度、特定飲食與基因條件。對大部分人而言，重訓的目標是線條、力量、和健康，而不是肌肉量最大化。

練肌肉就是強大的抗老策略。蔡明劼補充說，從潘迎紫明亮、自信的呈現中，我們看見：真正的年輕不只是臉上的光澤，而是來自身體內在的力量與能量。無論現在你幾歲，都可以從「練肌肉」開始守住青春，同時撐起自己的健康。

