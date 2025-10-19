自由電子報
健康網》10月「國際乳癌防治月」 醫警：小心乳頭異常分泌

2025/10/19 12:53

每年10月是「國際乳癌防治月」，專家提醒掌握「及早預防、及早發現、及早治療」3大原則，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

每年10月是「國際乳癌防治月」，專家提醒掌握「及早預防、及早發現、及早治療」3大原則，守護健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每年10月是「國際乳癌防治月」，乳癌雖是台灣女性發生率最高的癌症，但同時也是最容易「早期發現、早期治療」的癌症之一。陳乃銘診所院長陳乃銘提醒女性朋友，掌握「及早預防、及早發現、及早治療」3大原則，是守護健康的關鍵。

陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學 （馬丁大夫）」發文分享，乳癌的發生與多種危險因子有關，包括初經早、停經晚、未曾生育或或30歲後才生第一胎、未哺乳、家族有乳癌病史，以及曾罹患乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌者。若符合上述條件，更應積極篩檢，別讓時間錯過黃金治療期。

陳乃銘建議女性朋友採取以下3大策略：

1.及早預防

維持健康生活型態是降低乳癌風險的基礎：遠離菸酒、均衡飲食、規律運動、適度紓壓及維持理想體重。

2.及早發現

國民健康署提供乳房X光攝影（乳房攝影）每2年一次免費篩檢，搭配乳房超音波，可有效提高早期發現率。

3.留意身體訊號

女性應關心乳房異常狀況，如乳頭異常分泌、出血、凹陷；乳房局部凸出或橘皮樣變化；表皮發紅、發癢或潰爛。一旦發現異常，應立即就醫，早一步檢查，多一分安心。

陳醫師強調：「乳影隨行，健康相隨；粉紅十月，為愛檢查。」透過定期篩檢與關注自身健康訊號，每位女性都能為自己把關。10月是關注乳癌防治的重要時刻，一起支持乳癌防治，守護每位女性的健康與幸福。

