健康網》搖滾巨星跌倒殞！長者必防 每6人有1人跌過

搖滾傳奇樂團Kiss創辦人艾斯·弗雷利（Ace Frehley），跌倒後因頭部受傷而驚傳去世。（圖取自acefrehleyofficial IG）

〔健康頻道／綜合報導〕搖滾傳奇樂團Kiss的吉他手兼共同創辦人艾斯·弗雷利（Ace Frehley）驚傳去世，享年74歲。這位音樂家上個月在錄音室跌倒受傷後，因頭部受傷而傳出不幸。事實上，根據衛福部統計，65歲以上長者中每6人就有1人跌倒 ， 一半以上在室內，兼顧自身健康與環境安全，才能防跌。

《The Guardian》報導，搖滾樂團Kiss的主音吉他手兼共同創辦人艾斯·弗雷利去世，這位音樂家激勵了一代吉他手，並參與親吻樂隊（Kiss）的前9張專輯的製作，如果沒有他，Kiss不可能取得搖滾樂團的傳奇成就。弗雷利的家人說「我們徹底崩潰，心碎了。」弗雷利9月底在錄音室摔倒，頭部受傷，住院數週，並因腦出血而傳出不幸，令親友不捨，也讓全世界的粉絲嘆息。

衛福部衛教資料指出，根據106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高。

值得注意的是，長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。

除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等，如何兼顧自身健康與環境安全，才是防跌的重點。

日常應該如何強化防跌的識能？舉凡從住家環境是否有充足照明、扶手固定是否牢固、助行器或拐杖是否合適、地板是否雜亂或濕滑、衣物及鞋子是否合身、住家通道是否妨礙步行及用藥安全等，才能預防或降低室內跌倒的風險。

跌倒救援3步驟 不要慌張、有無意識、等待救援

若發現長者不幸跌倒，依照以下3個步驟進行救援：

●不要慌張、不要急著將長者拉起身，否則可能造成長者傷勢加重或有生命危險。

●檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況。

●若長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。

