健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

門諾圓夢計畫 助癌末病患與摯愛完成「逛羅東夜市」心願

2025/10/19 12:07

在門諾安寧團隊安排下，癌末男病患完成和交往10年女友同遊羅東夜市的願望。（門諾醫院提供）

在門諾安寧團隊安排下，癌末男病患完成和交往10年女友同遊羅東夜市的願望。（門諾醫院提供）

〔記者游太郎／花蓮報導〕「我們在一起10年，卻從沒一起離開過花蓮！」30歲的彭先生罹患睪丸癌2年多，歷經多次化療與放療，深知病情已難以治癒，腎臟積水、雙側插管、行動受限。門諾醫院安寧病房決定幫他完成最後的夢想，出動團隊助他和相戀10年的女友圓夢，順利完成「逛羅東夜市」的心願。

門諾安寧病房護理長田濬榕說，這位以油漆維生的年輕人，長住在門諾醫院安寧病房2年，陪伴他最久的，除了疼惜他的女友，還有每天悉心照顧的醫療團隊。他不經意向醫護人員透露「一直想去羅東夜市，因為朋友說那裡比花蓮的東大門還熱鬧。」當他們聽見彭先生輕輕提起這個願望，團隊經過多方考量、克服交通及人力等問題後，決定幫他圓夢。

10月4日下午，護理師們推著輪椅、備好可能所需的醫療用品，主治醫師確認病情穩定後，這趟「安寧夜市之旅」啟程。一路上彭先生和女友笑得靦腆又幸福。兩人都行動不便，他因膝蓋水腫無法久走，她也因跌倒後腳無力，只能倚靠輪椅同行。但這一晚，他們吃到夢想中的「羅東羊肉湯」、三星蔥餅、烤肉串與雪花餅，還在夜市燈火下牽著手合照。

癌末男和相戀10年女友第一次離開花蓮，一起逛羅東夜市，全程雙手緊握，讓陪伴的安寧團隊感動不已。（門諾醫院提供）

癌末男和相戀10年女友第一次離開花蓮，一起逛羅東夜市，全程雙手緊握，讓陪伴的安寧團隊感動不已。（門諾醫院提供）

「雖然時間很短，還沒逛過癮，但真的很開心。」他也擔心「我怕走了以後，她怎麼辦？」10年感情的羈絆，在病榻上更顯深沉。

兩人相識於花蓮鐵道商圈，那時他年輕力壯，總愛騎著摩托車帶女友往玉里、瑞穗跑，冬天泡溫泉、夏天登山。如今只能回憶起那些時光，語氣裡有遺憾，也有珍惜。

「我最放心不下的，是她。」團隊訪談時，他幾度停頓，眼神落在身旁安靜坐著的女友身上。她微微點頭，輕聲說：「以前都是他照顧我，現在換我照顧他。」這句話，讓在場的護理人員都紅了眼。

門諾醫院表示，為了讓病患能安全出行，護理長田濬榕帶領團隊籌備多日，從醫療評估、交通安排到隨行照護逐一確認。「雖然只是短短一趟夜市之旅，但對他們而言，是10年來第1次約會；對我們而言，是一次讓愛延續的任務。」

田濬榕說，當晚返院已近深夜，護理師們雖然疲憊，卻都說「值得」。「安寧不只是等待結束，而是讓人生最後一段路有光、有笑、有愛。」。

回到病房後，彭先生不斷感謝醫護團隊讓他們圓夢，滿足地說：「能帶她去玩一次，我就沒遺憾了。」

