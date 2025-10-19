健康網》救得了別人卻救不了自己 穿顱磁刺激治開發者過世

因開發SAINT設備而聞名的史丹佛大學精神科教授諾蘭．R．威廉斯（Dr. Nolan Williams）因憂鬱症去世。（取自 nolanrwilliams.com）

〔健康頻道／綜合報導〕因開發SAINT設備而聞名史丹佛大學精神科教授諾蘭.R.威廉斯（Dr. Nolan Williams）因憂鬱症去世。諾蘭.R.威廉斯是史丹佛大學精神病學和行為科學教授，並擔任史丹佛腦刺激實驗室主任。

根據外媒報導，諾蘭.R.威廉斯致力於研究針對情緒障礙、強迫症和其他神經精神疾病的技術和療法。他的工作重點是運用神經影像學的方法，以精準鎖定治療標靶並預測治療反應。

過去十年，諾蘭.R.威廉斯的實驗室與史丹佛大學的合作者一起，在神經科學領域開創了多種新穎的治療方法。這是一種基於磁脈衝的重度憂鬱症治療方法。

精神科專科醫師陳璿丞在臉書上悼唁諾蘭.R.威廉斯，他指出，諾蘭.R.威廉斯團隊在2020年發表的SAINT的快速重覆穿顱磁刺激的療法，只要5天，一天10次，每次10分鐘，就可以改善90%以上的憂鬱症狀。

陳璿丞說，諾蘭．R．威廉斯救得了別人，卻救不了自己。神經調節療法（SAINT）是一種非侵入性、快速作用的治療方法，用於治療嚴重憂鬱症，已被證明能在短時間內顯著改善患者的症狀。威廉斯的研究領域涵蓋神經科學、精神病學和神經調節。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

