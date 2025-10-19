健康網》台大住院醫招募曝隱憂 醫：健保制度傷醫護

振興醫院急診重症醫學部主任田知學直言，健保市場制度應重新檢討一下。圖為田知學常年為AED募款而奔走。（取自田知學臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台大住院醫師錄取名單公布後，各界對於20個科的名額及實際申請人數，引來熱烈討論，甚至有人說是醫界的「五大皆空」。振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，這個問題，絕對不是簡簡單單地增加醫學生的名額就可以解決。

田知學說，增加名額，等畢業是7年後的事情。有多少人會願意留在健保市場？而不是往自由市場走去？她分析，7年後，離開一線的醫師們有兩種情況。一種是畢業之後，連專科執照都不拿，而有醫師執照就可以直接到自費市場如醫美，所以醫界稱他們為「直美」。

請繼續往下閱讀...

還有一種是受不了這個制度的壓榨，而往比較輕鬆的診所、自費市場去，其價格由市場來訂。

她說，健保市場的價格是由政府來訂，政府直接用健保點值來控制。也就是說，同一個手術不管你是什麼樣等級的醫師，在健保的制度下價格是一定的，而且也是被壓低的。就像心臟按摩，健保給的點值比腳底按摩還要便宜，而醫師是一群人衝上去為了一個不認識的生命努力著，在錢上的價值卻是同一個等級。

田知學直言，在這樣的制度之下，其實最讓一些醫護寒心的，應該還是越來越少的尊重和醫病關係越來越糟。

