健康網》骨鬆藥2大策略 藥師剖析保骨關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆是高齡者常見的健康隱憂，藥品治療是預防與控制的重要方式，可延緩骨質流失並降低骨折風險。食品藥物管理署特別邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師鄭文柏，解析常見的骨質疏鬆用藥種類與正確使用方式，帶您掌握保骨關鍵，穩健走過熟齡人生。

藥品治療策略

鄭文柏指出，目前骨質疏鬆藥品主要分為兩大策略：促進骨質生成與抑制骨質流失。

1.促進骨質生成：以副甲狀腺素衍生物針劑為代表，可刺激新骨形成。

2.抑制骨質流失：包括雙磷酸鹽類（Bisphosphonates）、雌激素受體選擇性調節（SERM）以及RANKL單株抗體等，藉由延緩骨質破壞來維持骨量。

近年新型Romosozumab單株抗體問世，更結合上述兩種機轉，不僅能促進骨質生成，也能抑制破骨細胞活性，具雙重作用。

藥品使用方式與頻率

各類藥品使用頻率與方式也有所不同。以口服雙磷酸鹽類為例，通常每週服用一次，服用時要遵守「333原則」：空腹30分鐘以上、搭配300毫升開水吞服、服藥後保持直立30分鐘，以避免藥品停留在食道造成不適。口服SERM則需每日規律服用。至於注射型藥品則需依照醫囑按時施打，例如RANKL單株抗體為每半年注射一次、Romosozumab為每月一次，而副甲狀腺素衍生物則需每日自行皮下注射。

中華民國藥師公會全國聯合會藥師鄭文柏表示，也有少數患者可能出現「顎骨壞死」，通常與長期使用雙磷酸鹽類或RANKL單株抗體相關。（圖取自藥物食品安全週報）

鄭文柏表示，較常見的副作用有腸胃不適、肌肉或骨骼痠痛、血鈣偏低等，多數可透過醫師調整用藥來改善。但也有少數患者可能出現罕見副作用「顎骨壞死」，通常與長期使用雙磷酸鹽類或RANKL單株抗體相關，因此若需要進行牙科手術，務必主動告知牙醫師目前用藥情況。

要讓藥品發揮最大效益，維持足夠的血鈣濃度很重要。鄭文柏建議患者，治療期間每日補充足量的鈣與維生素D3。其中「純鈣」攝取量應達1200毫克，補充鈣片時記得看清標示的「純鈣」含量；維生素D則可透過每天曬太陽15分鐘，或每日補充400國際單位（IU）來達成。若所使用的藥品已含維生素D3，只需額外補充鈣質即可。

除了藥品治療，生活型態的調整也同樣關鍵。飲食上可多攝取牛奶、小魚乾、芝麻及深綠色蔬菜等高鈣食物，並減少過量咖啡、濃茶與碳酸飲料。規律的「負重運動」不僅能提升骨密度，還能強化肌力與平衡感，降低跌倒機會。再加上適度日照及充足睡眠，便能幫助長者在銀髮之年依舊行動自如，享受自在又有尊嚴的生活。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1048期

