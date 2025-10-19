健康網》告別雀斑黑色素！ 皮秒雷射術後做到4要點

新竹聖宜診所醫師吳易儒說明，皮秒雷射是一種最新世代的美容雷射技術，透過極短脈衝時間（千兆分之一秒）精準擊碎色素，幫助淡化斑點、改善膚質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕告別雀斑痘印，皮秒雷射幫你！想要同時改善斑點、痘疤、毛孔粗大，還希望肌膚變得更細緻透亮嗎？新竹聖宜診所醫師吳易儒說明，皮秒雷射是一種最新世代的美容雷射技術，透過極短脈衝時間（千兆分之一秒）精準擊碎色素，幫助淡化斑點、改善膚質，同時刺激膠原蛋白再生，適合追求膚色均勻、膚質細緻、年輕透亮感的人，且恢復期短、應用範圍廣。

吳易儒在臉書「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」中提到，在嘗試之前，先了解它的作用原理、主要功效、優缺點、術後保養與注意事項，才能安心變美又維持效果。

皮秒雷射是什麼？

吳易儒表示，皮秒雷射利用極短的雷射脈衝時間，將色素震碎成更細微的顆粒，讓身體更快代謝，同時促進真皮層修復。

●精準擊碎黑色素，淡化斑點。

●改善痘疤、凹洞。

●收細毛孔，膚質更平滑。

●刺激膠原蛋白生成。

皮秒雷射的功效

●美白透亮：改善暗沉、提亮膚色。

●嫩膚緊緻：增加皮膚彈性。

●去疤淡印：減少痘疤與色素沉澱。

●修飾瑕疵：毛孔、膚色不均同步改善。

優點

1.一機多效：同時處理多種肌膚問題。

2.恢復期短：術後紅腫通常1–3天內消退。

3.刺激膠原：長期改善膚質與緊緻度。

缺點與注意事項

●費用相對較高。

●術後可能有短暫紅腫或結痂。

●需加強防曬與保濕，避免色素反黑現象。

術後保養4重點

1.保持清潔：使用溫和洗面乳，避免搓揉。

2.修護保濕：依醫師建議使用修護產品。

3.防曬到位：外出務必塗抹高係數防曬。

4.觀察反應：如有異常紅腫、滲液應立即回診。

吳易儒補充，雖然皮秒雷射安全性高，但效果與風險取決於機台參數與醫師經驗。選擇合格診所與專業醫師，才能兼顧美麗與安全。

