健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》加熱菸危害不亞於紙菸 國健署：2個器官「害溜溜」

2025/10/21 20:37

國健署提醒，沒有科學實驗顯示，加熱菸對身體的危害比紙菸低。（資料照）

國健署提醒，沒有科學實驗顯示，加熱菸對身體的危害比紙菸低。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕除了傳統紙菸外，電子煙、加熱菸也和傳統紙菸一樣會讓人上癮。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專發文提醒，吸菸會增加肺癌、頭頸癌、鼻咽癌等風險，且沒有科學實驗顯示，加熱菸對身體的危害比紙菸低。所有菸品皆有害健康，別讓健康輸在一時好奇。

吸菸除了肺癌 頭頸癌風險亦大增。

國健署指出，吸菸（煙）除了可能導致肺癌與心血管疾病，也大幅增加罹患口腔癌、口咽癌、鼻咽癌等頭頸癌的風險。研究顯示即使一天抽不到3支菸，風險也會增加50%。世界衛生組織（WHO）指出，菸草與尼古丁產業為了提高商品吸引力，常將產品外觀設計得像糖果、甜點，並透過數位媒體平台與管道吸引年輕族群。

加熱菸無法減害 還含有毒性物質

國健署提到，沒有科學實證顯示，加熱菸對健康危害低於其他菸品，加熱菸與傳統紙菸一樣都是菸草製成，除含有尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，且加熱菸的聚合物濾材在加熱到約攝氏90°C時，就會釋出急性毒性與高毒性物質「甲醛氰醇（formaldehyde cyanohydrin）」。

想要戒菸找專業協助最有效

國健署說明，全台近2千700家合約醫事機構，包括醫院、診所、衛生所及藥局，提供專業的戒菸服務。民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」或透過LINE通訊軟體（ID：@tsh0800636363）透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫。

