自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》噗！噗！惱人的脹氣 網紅醫：11項日常新作為可改善

2025/10/18 21:45

過度放屁很惱人，巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯教戰11日常生活新作為，可改善脹氣問題；圖為情境照。（圖取自Shutterstock）

過度放屁很惱人，巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯教戰11日常生活新作為，可改善脹氣問題；圖為情境照。（圖取自Shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕放屁屁總是讓人怕在不對場合，很困窘。但是巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）表示，正常人每日排氣8-20次，若是常脹氣，千萬不要以為沒事，最好去醫院檢查一下腸、胃狀況。

費爾南多．萊莫斯在YouTube頻道上有693萬粉絲，他分享「脹氣的問題」，吸引372萬人次觀看。他很嚴肅地說，不要小看放屁屁這件事情，氣體過多可能反映某些疾病、某種腸道菌群失衡。

他進一步分析，可能是胃的問題，像是潰瘍、胃炎或者是脂肪肝；也可能胰臟有問題，像是腸、胃、胰臟癌。有時候氣體過多、肚子脹、排氣很多。因此，費爾南多．萊莫斯表示，是身體內部某些隱藏病理的反應。若你有這種過多脹氣的問題，一定要去看結腸直腸科專科醫師，做一次完整評估。

一般人很難精準計算放屁次數，放屁屁的次數，甚至在睡夢中也會「噗！」一下，費爾南多．萊莫斯分享，曾有一位病人記錄自己排氣次數，有時5次，有時卻多達40次。所以，要算得很精準不是那麼容易。但他還是呼籲，正常值範圍大致在8-20次/日。

費爾南多．萊莫斯說，排出的氣體中有兩成與腸道菌發酵有關，其餘八成則是不經意吞進去的空氣。因此，他建議透過日常生活中11個改善作法，來友善對待腸胃道：

●學會用鼻子呼吸。

●咀嚼要慢。

●用餐時盡量少交談。

●不要邊吃、邊喝水。

●餐後5-10分鐘散步。

●空腹時喝600-640ml的水。

●減少油炸、高油、高脂、高糖食物的攝取。

●乳糖不耐症者應減少乳糖攝取。

●常見容易產氣的食物：
啤酒、十字花科蔬菜、番茄醬、葡萄汁、豆類、種子、爆米花、玉米、花生、芥末、泡菜/酸菜等。

●補充益生菌。

●改善排便品質。

費爾南多．萊莫斯認為，這些日常生活新作為，脹氣問題一定可以改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中