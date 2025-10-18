健康網》噗！噗！惱人的脹氣 網紅醫：11項日常新作為可改善

過度放屁很惱人，巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯教戰11日常生活新作為，可改善脹氣問題；圖為情境照。（圖取自Shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕放屁屁總是讓人怕在不對場合，很困窘。但是巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）表示，正常人每日排氣8-20次，若是常脹氣，千萬不要以為沒事，最好去醫院檢查一下腸、胃狀況。

費爾南多．萊莫斯在YouTube頻道上有693萬粉絲，他分享「脹氣的問題」，吸引372萬人次觀看。他很嚴肅地說，不要小看放屁屁這件事情，氣體過多可能反映某些疾病、某種腸道菌群失衡。

他進一步分析，可能是胃的問題，像是潰瘍、胃炎或者是脂肪肝；也可能胰臟有問題，像是腸、胃、胰臟癌。有時候氣體過多、肚子脹、排氣很多。因此，費爾南多．萊莫斯表示，是身體內部某些隱藏病理的反應。若你有這種過多脹氣的問題，一定要去看結腸直腸科專科醫師，做一次完整評估。

一般人很難精準計算放屁次數，放屁屁的次數，甚至在睡夢中也會「噗！」一下，費爾南多．萊莫斯分享，曾有一位病人記錄自己排氣次數，有時5次，有時卻多達40次。所以，要算得很精準不是那麼容易。但他還是呼籲，正常值範圍大致在8-20次/日。

費爾南多．萊莫斯說，排出的氣體中有兩成與腸道菌發酵有關，其餘八成則是不經意吞進去的空氣。因此，他建議透過日常生活中11個改善作法，來友善對待腸胃道：

●學會用鼻子呼吸。

●咀嚼要慢。

●用餐時盡量少交談。

●不要邊吃、邊喝水。

●餐後5-10分鐘散步。

●空腹時喝600-640ml的水。

●減少油炸、高油、高脂、高糖食物的攝取。

●乳糖不耐症者應減少乳糖攝取。

●常見容易產氣的食物：

啤酒、十字花科蔬菜、番茄醬、葡萄汁、豆類、種子、爆米花、玉米、花生、芥末、泡菜/酸菜等。

●補充益生菌。

●改善排便品質。

費爾南多．萊莫斯認為，這些日常生活新作為，脹氣問題一定可以改善。

