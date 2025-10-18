自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》過去林芳郁依舊在 林靜芸：找出原因 才能理解

2025/10/18 18:48

名醫林靜芸說，就算林芳郁生病了，但他一直都在，而且仍然在意著她。（記者李惠芬攝）

名醫林靜芸說，就算林芳郁生病了，但他一直都在，而且仍然在意著她。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕醫界神仙伴侶林芳郁、林靜芸，誰也沒有料到，林芳郁從亞東醫院退休後，竟備受失智症折磨。有一天，林靜芸靜下心來「找原因」、恍然大悟，發現林芳郁並沒有忘記她，只是腦部病變，無法完整地表達自己。

林靜芸今（18）日在台北市瑞智社會福利基金會於北師美術館舉辦「最終，是愛」的講座上，她指出，林芳郁的發病初期，出現焦慮及恐慌，回到根本問題，「我沒有在場就是不行」，因為林芳郁沒有辦法應對陌生人。

林芳郁視覺出現困難 其實想跟著老婆走的

接下來的失語、暴力、忽視、迷走，林靜芸認為，若沒有走進失智者的視線，只會覺得過去熟悉的人，逐漸遠離你。「林芳郁為何會跟著別人走？」林靜芸終於了解，原來他的視覺方面出現困難，無法理解視覺影像與空間關係、辨別距離遠近或顏色對比，甚至出現視幻覺。

名醫林靜芸在講座上分享最親阿娜答──林芳郁，與他第一次出遊照。（翻攝林靜芸簡報）

名醫林靜芸在講座上分享最親阿娜答──林芳郁，與他第一次出遊照。（翻攝林靜芸簡報）

林靜芸了解到這一塊，才知林芳郁無法行走在彎彎曲曲的路上，反而走樓梯是可以的，「了解愈多，那就不要考驗失智者」她一件件去剖析，才知林芳郁想捉住她，「他想回來！」林靜芸哽咽地說出這4個字。

他入睡、起床都要靠著老婆 確認她在不在

林芳郁發病後，在睡前及早晨都要靠著林靜芸，「他要確認，我在不在？」林芳郁說，「我有一個團隊在照顧他，早上要運動3個小時」她表示，老公在未生病前，連走路都懶，常招手坐計程車代步，但現在為了怕失智症惡化，「他得要好好動一個早上」。

健康網》過去林芳郁依舊在 林靜芸：找出原因 才能理解

林芳郁幫林靜芸打書？林靜芸分享老公拿著書拍照，此為近期的林芳郁留影。（翻攝林靜芸簡報）

與同儕吃鐵板燒 把高談闊論的餐都吃光光了

林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》這本書後，海內外的人士都知道林芳郁生病了，所以，她更大方帶著老公參加聚會，這些都是他在醫界好朋友，大家高談闊論，林芳郁自顧吃自己的鐵板燒，甚至把左、右鄰座都吃了，「結果我老公大概是吃得最多的」。

固定出遊 帶著林芳郁天涯海角走一走

除此之外，林靜芸用愛喚回老公，「照料團隊」每兩、三個月出遊，她笑說，「有『我』在的地方就是好地方、『你』就是我的世界」，一行人足跡已走遍日本、南韓。

林靜芸說，帶林芳郁出遊也有撇步，早上努力走行程，下午讓他睡飽飽，在他補眠的時候，其他人就去走自己的行程，當林芳郁行走時，左右手都有人牽著，後方再站一個人，大家用關心、關愛注入，延緩他的失智症。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中