健康網》過去林芳郁依舊在 林靜芸：找出原因 才能理解

〔健康頻道／綜合報導〕醫界神仙伴侶林芳郁、林靜芸，誰也沒有料到，林芳郁從亞東醫院退休後，竟備受失智症折磨。有一天，林靜芸靜下心來「找原因」、恍然大悟，發現林芳郁並沒有忘記她，只是腦部病變，無法完整地表達自己。

林靜芸今（18）日在台北市瑞智社會福利基金會於北師美術館舉辦「最終，是愛」的講座上，她指出，林芳郁的發病初期，出現焦慮及恐慌，回到根本問題，「我沒有在場就是不行」，因為林芳郁沒有辦法應對陌生人。

林芳郁視覺出現困難 其實想跟著老婆走的

接下來的失語、暴力、忽視、迷走，林靜芸認為，若沒有走進失智者的視線，只會覺得過去熟悉的人，逐漸遠離你。「林芳郁為何會跟著別人走？」林靜芸終於了解，原來他的視覺方面出現困難，無法理解視覺影像與空間關係、辨別距離遠近或顏色對比，甚至出現視幻覺。

林靜芸了解到這一塊，才知林芳郁無法行走在彎彎曲曲的路上，反而走樓梯是可以的，「了解愈多，那就不要考驗失智者」她一件件去剖析，才知林芳郁想捉住她，「他想回來！」林靜芸哽咽地說出這4個字。

他入睡、起床都要靠著老婆 確認她在不在

林芳郁發病後，在睡前及早晨都要靠著林靜芸，「他要確認，我在不在？」林芳郁說，「我有一個團隊在照顧他，早上要運動3個小時」她表示，老公在未生病前，連走路都懶，常招手坐計程車代步，但現在為了怕失智症惡化，「他得要好好動一個早上」。

與同儕吃鐵板燒 把高談闊論的餐都吃光光了

林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》這本書後，海內外的人士都知道林芳郁生病了，所以，她更大方帶著老公參加聚會，這些都是他在醫界好朋友，大家高談闊論，林芳郁自顧吃自己的鐵板燒，甚至把左、右鄰座都吃了，「結果我老公大概是吃得最多的」。

固定出遊 帶著林芳郁天涯海角走一走

除此之外，林靜芸用愛喚回老公，「照料團隊」每兩、三個月出遊，她笑說，「有『我』在的地方就是好地方、『你』就是我的世界」，一行人足跡已走遍日本、南韓。

林靜芸說，帶林芳郁出遊也有撇步，早上努力走行程，下午讓他睡飽飽，在他補眠的時候，其他人就去走自己的行程，當林芳郁行走時，左右手都有人牽著，後方再站一個人，大家用關心、關愛注入，延緩他的失智症。

