健康網》孩子的身高 後天3大因素超越遺傳

不少家長希望孩子長高又健康，會給孩子喝牛奶補鈣；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你希望孩子的身高與籃球運動員一樣高嗎？孩子的身高，其實是很多因素一起決定的喔！沐橙診所醫師朱子宏在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」談到影響孩子身高的因素有：

遺傳

爸媽的身高，會影響孩子的「身高底子」。 雖然這部分改不了，但後天努力能幫助把潛力發揮出來。

子宮環境

懷孕時的環境，會影響 0～2 歲的成長。如果媽媽有抽菸、喝酒的習慣，可能影響寶寶腦部和身體發育， 讓出生後的成長曲線比較不理想。

生活習慣

這部分需要分成運動、睡眠、飲食三個細項來談。

●運動：每天建議 1～2 小時戶外活動。大一點的孩子（6～7 歲），可以練跳繩，一天 500～1000 下，幫助骨骼發育。

●睡眠：最好 9 點前上床。 小學生需要 8～9 小時睡眠，學齡前的孩子則要 10～13 小時。睡得夠，身體才會分泌足夠的「長高荷爾蒙」。

●飲食：少喝含糖飲料，多吃天然食材。牛奶、雞等蛋白質，要均衡攝取，骨頭才有養分。

最後朱子宏總結：遺傳決定了孩子的起點，但後天的飲食、運動、睡眠，也是能不能長到理想高度的關鍵。

