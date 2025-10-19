自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子的身高 後天3大因素超越遺傳

2025/10/19 14:37

不少家長希望孩子長高又健康，會給孩子喝牛奶補鈣；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少家長希望孩子長高又健康，會給孩子喝牛奶補鈣；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你希望孩子的身高與籃球運動員一樣高嗎？孩子的身高，其實是很多因素一起決定的喔！沐橙診所醫師朱子宏在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」談到影響孩子身高的因素有：

遺傳

爸媽的身高，會影響孩子的「身高底子」。 雖然這部分改不了，但後天努力能幫助把潛力發揮出來。

子宮環境

懷孕時的環境，會影響 0～2 歲的成長。如果媽媽有抽菸、喝酒的習慣，可能影響寶寶腦部和身體發育， 讓出生後的成長曲線比較不理想。

生活習慣

這部分需要分成運動、睡眠、飲食三個細項來談。

●運動：每天建議 1～2 小時戶外活動。大一點的孩子（6～7 歲），可以練跳繩，一天 500～1000 下，幫助骨骼發育。

●睡眠：最好 9 點前上床。 小學生需要 8～9 小時睡眠，學齡前的孩子則要 10～13 小時。睡得夠，身體才會分泌足夠的「長高荷爾蒙」。

●飲食：少喝含糖飲料，多吃天然食材。牛奶、雞等蛋白質，要均衡攝取，骨頭才有養分。

最後朱子宏總結：遺傳決定了孩子的起點，但後天的飲食、運動、睡眠，也是能不能長到理想高度的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中