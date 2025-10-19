自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小孩感冒後老揉耳朵 醫揭恐中耳炎上身

2025/10/19 11:23

耳鼻喉科醫師王曜指出，兒童中耳炎的4大常見成因為：病菌入侵中耳、過敏引發連鎖反應、耳垢堆積阻塞、不當清潔方式。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕是不是常看到孩子揉耳朵，或是感冒後耳朵不舒服，成為耳鼻喉科的常客？小心，這些症狀可能是「兒童中耳炎」在作怪！耳鼻喉科醫師王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，兒童中耳炎的4大常見成因為：病菌入侵中耳、過敏引發連鎖反應、耳垢堆積阻塞、不當清潔方式。

王曜指出，中耳炎是指耳朵中的中耳腔發炎。兒童之所以容易得中耳炎，主要是因為他們的「耳咽管」比成人短且平，這條通道直接連接中耳和鼻腔，病菌極易從鼻腔進入中耳，引發感染。他進一步說明，兒童中耳炎的４大常見成因：

1.病菌入侵中耳

感冒、流感等上呼吸道感染是引發中耳炎的主要原因。病菌會透過耳咽管從鼻腔進入中耳，造成發炎。

解決方案→家長需密切觀察孩子的耳朵狀況，如果感冒後耳朵出現疼痛、發燒，應儘快就醫診斷。

2.過敏引發連鎖反應

過敏反應會引發鼻咽部組織腫脹，導致耳咽管不通，影響中耳的排液與通氣。

解決方案→家長應定期帶孩子就醫進行過敏源檢測，並做好過敏防治，避免過敏引發中耳炎。

3.耳垢堆積阻塞

孩子不願清潔耳朵，積聚的耳垢可能阻塞外耳道，進而導致耳膜感染，進一步引發中耳炎。

解決方案→保持耳道清潔，但切勿自行使用棉花棒等物品，避免損傷耳道，若有耳垢困擾，應尋求專業醫師處理。

4.不當清潔方式

過度插入耳朵、使用耳塞等不當清潔方法，可能損傷耳道並引發感染。

解決方案→家長應避免自行幫孩子清潔耳道，並定期進行專業清潔，避免造成不必要的傷害。

