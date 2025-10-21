自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長輩「尿不出、呼吸喘」誤拖延快就醫

2025/10/21 13:49

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，老人家若因攝護腺肥大、神經退化或結石導致排尿不順。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，老人家若因攝護腺肥大、神經退化或結石導致排尿不順。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當長輩出現「尿不出、呼吸喘」的情況時，千萬別輕忽。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，老人家若因攝護腺肥大、神經退化或結石導致排尿不順，尿液長期滯留在膀胱中，可能造成腎功能惡化，甚至引發肺積水與呼吸困難。更嚴重者可能需要插管或進加護病房治療。若出現水腫、喘、尿量減少等警訊，務必及早就醫檢查，切勿拖延或自行服用利尿劑，以免延誤病情。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，上了年紀的人，排尿可是一件大事，尿不出來，渾身不對勁，解不乾淨，也容易感染發炎。特別是有一些老人家，神經退化比較厲害，也許還尿得出來，但每次都尿不乾淨，長久之後導致尿液堆積在膀胱，造成腎功能下降，進而導致肺積水的情況。

劉中平說明，往往老人家並沒有什麼感覺，也都有去上廁所，尿布也會有濕，但卻突然呼吸喘了起來。這種情況通常要仔細觀察排尿量，或是做膀胱的超音波檢查，才有辦法得到正確的診斷。往往這種肺積水對利尿劑反應不良，因為泌尿道已經阻塞住了，用藥無法增加排尿量，也就無法舒緩肺部的液體堆積。

宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，往往老人家並沒有什麼感覺，也都有去上廁所，尿布也會有濕，但就突然呼吸喘了起來。（圖取自freepik）

宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，往往老人家並沒有什麼感覺，也都有去上廁所，尿布也會有濕，但就突然呼吸喘了起來。（圖取自freepik）

劉中平表示，尿路阻塞造成的體液過多現象，除了肺積水也有可能造成下肢及全身水腫。不要看到水腫就自己買利尿劑來服用，要請醫生檢查，確認腎功能及心臟功能，來對症下藥。 不然可能會延誤病情，甚至造成患者的生命危險！

劉中平說明，為緩解水分累積的情況，並讓膀胱的收縮力恢復，常常醫生會建議插導尿管來治療，這是讓很多老人家排斥的治療行為，除了不舒服以外，一些奇怪的觀念也讓醫療人員很困擾。

劉中平補充，暫時性的尿道功能不良有時自己可以恢復，攝護腺肥大或腎結石阻塞可以用手術來恢復排尿功能，大部分尿管都是短期使用的，但拖延不插尿管反而會讓腎功能更加惡化，甚至發生嚴重的肺水腫，造成呼吸衰竭。希望大家多注意自己和家人的排尿，有進有出才健康喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中