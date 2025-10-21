健康網》長輩「尿不出、呼吸喘」誤拖延快就醫

宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，老人家若因攝護腺肥大、神經退化或結石導致排尿不順。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當長輩出現「尿不出、呼吸喘」的情況時，千萬別輕忽。宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，老人家若因攝護腺肥大、神經退化或結石導致排尿不順，尿液長期滯留在膀胱中，可能造成腎功能惡化，甚至引發肺積水與呼吸困難。更嚴重者可能需要插管或進加護病房治療。若出現水腫、喘、尿量減少等警訊，務必及早就醫檢查，切勿拖延或自行服用利尿劑，以免延誤病情。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，上了年紀的人，排尿可是一件大事，尿不出來，渾身不對勁，解不乾淨，也容易感染發炎。特別是有一些老人家，神經退化比較厲害，也許還尿得出來，但每次都尿不乾淨，長久之後導致尿液堆積在膀胱，造成腎功能下降，進而導致肺積水的情況。

劉中平說明，往往老人家並沒有什麼感覺，也都有去上廁所，尿布也會有濕，但卻突然呼吸喘了起來。這種情況通常要仔細觀察排尿量，或是做膀胱的超音波檢查，才有辦法得到正確的診斷。往往這種肺積水對利尿劑反應不良，因為泌尿道已經阻塞住了，用藥無法增加排尿量，也就無法舒緩肺部的液體堆積。

宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，往往老人家並沒有什麼感覺，也都有去上廁所，尿布也會有濕，但就突然呼吸喘了起來。（圖取自freepik）

劉中平表示，尿路阻塞造成的體液過多現象，除了肺積水也有可能造成下肢及全身水腫。不要看到水腫就自己買利尿劑來服用，要請醫生檢查，確認腎功能及心臟功能，來對症下藥。 不然可能會延誤病情，甚至造成患者的生命危險！

劉中平說明，為緩解水分累積的情況，並讓膀胱的收縮力恢復，常常醫生會建議插導尿管來治療，這是讓很多老人家排斥的治療行為，除了不舒服以外，一些奇怪的觀念也讓醫療人員很困擾。

劉中平補充，暫時性的尿道功能不良有時自己可以恢復，攝護腺肥大或腎結石阻塞可以用手術來恢復排尿功能，大部分尿管都是短期使用的，但拖延不插尿管反而會讓腎功能更加惡化，甚至發生嚴重的肺水腫，造成呼吸衰竭。希望大家多注意自己和家人的排尿，有進有出才健康喔！

