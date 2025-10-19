自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》衣服太緊有風險！ 恐害腸胃、神經、感染問題

2025/10/19 10:51

若衣服過於緊繃，長期下來恐對身體造成多種負擔，包括腸胃不適、黴菌感染與神經壓迫等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

若衣服過於緊繃，長期下來恐對身體造成多種負擔，包括腸胃不適、黴菌感染與神經壓迫等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕追求「合身時尚」雖能展現體態與自信，但外媒《健康熱線》（Healthline）綜合多項研究報導指出，若衣服過於緊繃，長期下來恐對身體造成多種負擔，包括腸胃不適、黴菌感染與神經壓迫等問題，且運動表現也未必更好，故為了健康，仍要儘量選擇合適衣物。

報導指出，所謂「太緊」雖因人而異，但若穿著後出現紅印、壓痕、皮膚刺癢、麻木、呼吸不順或行動受限等情況，就代表衣物可能過度束縛。緊身褲、牛仔褲、束腰衣、緊身內衣、塑身衣、絲襪與腰帶等，都是常見的「健康隱形殺手」。

●腸胃壓力、反酸更嚴重：營養師Michelle Rauch指出，太緊的衣物會對胃與腸道施壓，特別是對胃食道逆流、腸躁症或克隆氏症患者，可能加重胃酸逆流與腹脹情形。長期反覆更恐引發食道炎，導致吞嚥疼痛。

●私密部位感染機率上升：緊身褲或塑身衣透氣性差，若長時間流汗未及時更換，容易導致念珠菌感染。若感染反覆發作，應就醫檢查是否為細菌性陰道炎或滴蟲感染，並由醫師開立處方藥治療。

緊身褲或塑身衣透氣性差，若長時間流汗未及時更換，容易導致念珠菌感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

緊身褲或塑身衣透氣性差，若長時間流汗未及時更換，容易導致念珠菌感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

●神經壓迫與肌肉不適：研究指出，緊繫的皮帶或貼身衣物可能造成股外側皮神經卡壓症（meralgia paresthetica），出現大腿外側麻、刺、痛等症狀。女性若長期穿過緊胸罩，也可能引起肩頸僵硬、皮膚摩擦與頭痛。

●運動表現未必更好：加拿大多倫多大學研究發現，女性穿著過於緊身或暴露的運動服，可能降低運動表現與專注度。研究者指出，選擇讓自己感到自在的服裝，反而更有助於發揮實力。

健康穿衣原則

偶爾穿緊身衣無礙，但若長期壓迫身體組織、影響血液循環或神經傳導，恐產生長期副作用。專家建議：優先選擇透氣材質與合身不壓迫的剪裁，若衣物導致皮膚壓痕或呼吸不順，應立即更換；或可嘗試使用抗菌或彈性布料減少感染風險，並每日留意身體感受，若有麻木或不適應暫停穿著。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中