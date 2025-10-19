健康網》衣服太緊有風險！ 恐害腸胃、神經、感染問題

若衣服過於緊繃，長期下來恐對身體造成多種負擔，包括腸胃不適、黴菌感染與神經壓迫等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕追求「合身時尚」雖能展現體態與自信，但外媒《健康熱線》（Healthline）綜合多項研究報導指出，若衣服過於緊繃，長期下來恐對身體造成多種負擔，包括腸胃不適、黴菌感染與神經壓迫等問題，且運動表現也未必更好，故為了健康，仍要儘量選擇合適衣物。

報導指出，所謂「太緊」雖因人而異，但若穿著後出現紅印、壓痕、皮膚刺癢、麻木、呼吸不順或行動受限等情況，就代表衣物可能過度束縛。緊身褲、牛仔褲、束腰衣、緊身內衣、塑身衣、絲襪與腰帶等，都是常見的「健康隱形殺手」。

●腸胃壓力、反酸更嚴重：營養師Michelle Rauch指出，太緊的衣物會對胃與腸道施壓，特別是對胃食道逆流、腸躁症或克隆氏症患者，可能加重胃酸逆流與腹脹情形。長期反覆更恐引發食道炎，導致吞嚥疼痛。

●私密部位感染機率上升：緊身褲或塑身衣透氣性差，若長時間流汗未及時更換，容易導致念珠菌感染。若感染反覆發作，應就醫檢查是否為細菌性陰道炎或滴蟲感染，並由醫師開立處方藥治療。

緊身褲或塑身衣透氣性差，若長時間流汗未及時更換，容易導致念珠菌感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

●神經壓迫與肌肉不適：研究指出，緊繫的皮帶或貼身衣物可能造成股外側皮神經卡壓症（meralgia paresthetica），出現大腿外側麻、刺、痛等症狀。女性若長期穿過緊胸罩，也可能引起肩頸僵硬、皮膚摩擦與頭痛。

●運動表現未必更好：加拿大多倫多大學研究發現，女性穿著過於緊身或暴露的運動服，可能降低運動表現與專注度。研究者指出，選擇讓自己感到自在的服裝，反而更有助於發揮實力。

健康穿衣原則

偶爾穿緊身衣無礙，但若長期壓迫身體組織、影響血液循環或神經傳導，恐產生長期副作用。專家建議：優先選擇透氣材質與合身不壓迫的剪裁，若衣物導致皮膚壓痕或呼吸不順，應立即更換；或可嘗試使用抗菌或彈性布料減少感染風險，並每日留意身體感受，若有麻木或不適應暫停穿著。

