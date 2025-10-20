自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》納豆是日本長壽秘密食物！ 醫籲4類人謹慎食用

2025/10/20 06:26

科博特診所院長劉博仁指出，服用抗凝血藥（如華法林）、腎功能不佳或高鉀血症者、以及免疫力極低的族群，都應避免或謹慎食用納豆；示意圖。（圖取自photoAC）

科博特診所院長劉博仁指出，服用抗凝血藥（如華法林）、腎功能不佳或高鉀血症者、以及免疫力極低的族群，都應避免或謹慎食用納豆；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕納豆被譽為日本長壽的秘密食物，富含維生素K2、納豆激酶、大豆異黃酮與益生菌，能幫助維持骨骼健康、促進血液循環、平衡腸道菌相。然而，營養再好的食物也不見得人人適合。科博特診所院長劉博仁指出，服用抗凝血藥（如華法林）、腎功能不佳或高鉀血症者、以及免疫力極低的族群，都應避免或謹慎食用納豆，以免干擾藥效或增加身體負擔。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，納豆「拉絲」的黏液，其實含有一種多醣體：γ-聚谷氨酸（γ-PGA），這不只是黏，而是對腸道有保護作用的天然物質。納豆菌是一種益生芽孢菌，能耐高溫、抗胃酸，順利抵達腸道，幫助平衡腸道菌相、促進排便、提升免疫力。除此之外，納豆還有許多關鍵營養素：

維生素K2（MK-7）：幫助鈣質回到骨頭裡、保護血管健康，日本研究顯示，常吃納豆者的骨折率更低。

納豆激酶（Nattokinase）：是一種強大的酵素，有助於溶解血栓、促進血液循環。部分研究指出，它也能幫助降低膽固醇與血脂。

大豆異黃酮：發酵後更容易吸收，對女性荷爾蒙平衡、抗氧化有幫助。

蛋白質與多醣體：幫助腸道益菌生長、維持免疫平衡。

雖然納豆非常健康，但並非人人都適合「天天大量吃」。

服用抗凝血藥（如華法林 Warfarin）者：納豆富含維生素K2，會干擾藥物作用，應避免食用或先諮詢醫師。

腎功能不佳或高鉀血症患者：因納豆含鉀偏高，需注意攝取量。

免疫力極低、重症住院者：有極少數案例出現納豆菌感染，健康人不用擔心，但免疫抑制族群需慎重。

挑選納豆小撇步

1.看成分表：只需「黃豆、納豆菌、少量調味料」。

2.避免人工香料或防腐劑。

3.氣味淡、黏絲細、豆粒飽滿為佳。

4.冷藏保存，開封後儘快食用。

5.建議每日40–50克（約一小盒），不需過量。

劉博仁提到，納豆的味道，也許第一次會讓人皺眉，但當你知道那一絲一絲的黏液裡，藏著調節血脂、強健骨骼、養腸道的力量，即使不吃納豆也沒有關係，每天補點好的優質益生菌也是維持腸道菌相很好的方法之一。從今天開始，讓「好菌」成為你每天早餐的一部分吧！

