自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》椎間盤突出MRI查不出異常？醫：恐免疫太強

2025/10/18 19:49

不少人飽受椎間盤突出的困擾；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人飽受椎間盤突出的困擾；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受椎間盤突出所苦，痛得坐不住、睡不著，連穿襪子都痛到流淚，在核磁共振沒發現異樣，四處求醫卻束手無策。台灣針刀醫學會理事徐國峰引用研究指出，有時椎間盤突出並非被壓迫，而是受到免疫系統攻擊。

徐國峰在臉書粉專「徐國峰醫師」表示，「徐醫師，我核磁共振MRI 拍出來明明很輕微，為什麼我卻痛得快崩潰？」這句話，我幾乎每週都會聽到。MRI 報告上寫著：「輕度椎間盤突出」；影像乾淨、神經沒壓迫。但人卻痛得像被電擊。有人坐不住、有人睡不著、甚至有人連穿襪子都得含淚彎腰。那種痛，有點不合邏輯。也讓很多人被誤會成「想太多」。

但事實是：「你的痛，可能不是被壓迫的痛，而是被『攻擊』的痛。」

當免疫系統「打錯人」

徐國峰表示，椎間盤裡有個叫「髓核」的組織，原本被緊密包在纖維環裡。那是免疫系統從來沒看過的地方。一旦破裂、外露，免疫系統第一次「見到」它，立刻誤認為外敵：白血球衝上來、發炎物質炸開、組織開始腫脹。問題是：那根本不是外來敵人，而是你自己的一部分。這場戰爭沒有細菌、沒有病毒，卻把你的椎間盤打成了戰場。

造成的結果是，有人突出很嚴重卻不太痛，有人影像輕微卻痛到崩潰。差別在免疫反應有多激烈。

2025年，諾貝爾生理學或醫學獎獲獎者Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell、Shimon Sakaguchi，他們的研究揭示了人類免疫系統中最細膩的機制——外周免疫耐受（Peripheral Immune Tolerance）。

過去，我們以為健康就是免疫強、抵抗力高。但他們發現了名為「調節性T細胞」（Regulatory T cell, Treg） 的守衛者，這些細胞能釋放抗炎訊號，制止免疫過度攻擊。它們的核心開關，是基因 Foxp3。這個基因若受損，免疫就會失控，人會陷入自體攻擊、慢性炎症，甚至疼痛難止的惡性循環。

古代中醫早就知道這個道理。《黃帝內經》說：「正氣存內，邪不可干。」用現代語言來說，就是：當免疫平衡時，身體不會亂發火。中醫的「清熱解毒、活血化瘀、扶正祛邪」，正是現代免疫學的翻譯版本。中醫理論現代免疫學對應，例如清熱大約等同降低促炎細胞因子 TNF-α、IL-6；活血化瘀等同改善局部微循環與代謝；扶正祛邪就是強化 Treg 功能，恢復免疫耐受。換句話說，中醫講的「氣血調和」，正是現代醫學所說的「免疫平衡」。

古代傳統針灸跟現代針刀理論也是如此。夾脊穴、阿是穴改善血流、減輕炎症；承山、崑崙等遠端穴位透過神經反射，刺激內啡肽釋放，讓疼痛閾值提高。研究證實：針灸能提高 IL-10、降低 TNF-α，這正是 Treg 的主要溝通路徑。「我認為針灸跟針刀當然不只是止痛，而是有可能在重新教育你的免疫系統！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中