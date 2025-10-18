健康網》椎間盤突出MRI查不出異常？醫：恐免疫太強

不少人飽受椎間盤突出的困擾；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受椎間盤突出所苦，痛得坐不住、睡不著，連穿襪子都痛到流淚，在核磁共振沒發現異樣，四處求醫卻束手無策。台灣針刀醫學會理事徐國峰引用研究指出，有時椎間盤突出並非被壓迫，而是受到免疫系統攻擊。

徐國峰在臉書粉專「徐國峰醫師」表示，「徐醫師，我核磁共振MRI 拍出來明明很輕微，為什麼我卻痛得快崩潰？」這句話，我幾乎每週都會聽到。MRI 報告上寫著：「輕度椎間盤突出」；影像乾淨、神經沒壓迫。但人卻痛得像被電擊。有人坐不住、有人睡不著、甚至有人連穿襪子都得含淚彎腰。那種痛，有點不合邏輯。也讓很多人被誤會成「想太多」。

請繼續往下閱讀...

但事實是：「你的痛，可能不是被壓迫的痛，而是被『攻擊』的痛。」

當免疫系統「打錯人」

徐國峰表示，椎間盤裡有個叫「髓核」的組織，原本被緊密包在纖維環裡。那是免疫系統從來沒看過的地方。一旦破裂、外露，免疫系統第一次「見到」它，立刻誤認為外敵：白血球衝上來、發炎物質炸開、組織開始腫脹。問題是：那根本不是外來敵人，而是你自己的一部分。這場戰爭沒有細菌、沒有病毒，卻把你的椎間盤打成了戰場。

造成的結果是，有人突出很嚴重卻不太痛，有人影像輕微卻痛到崩潰。差別在免疫反應有多激烈。

2025年，諾貝爾生理學或醫學獎獲獎者Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell、Shimon Sakaguchi，他們的研究揭示了人類免疫系統中最細膩的機制——外周免疫耐受（Peripheral Immune Tolerance）。

過去，我們以為健康就是免疫強、抵抗力高。但他們發現了名為「調節性T細胞」（Regulatory T cell, Treg） 的守衛者，這些細胞能釋放抗炎訊號，制止免疫過度攻擊。它們的核心開關，是基因 Foxp3。這個基因若受損，免疫就會失控，人會陷入自體攻擊、慢性炎症，甚至疼痛難止的惡性循環。

古代中醫早就知道這個道理。《黃帝內經》說：「正氣存內，邪不可干。」用現代語言來說，就是：當免疫平衡時，身體不會亂發火。中醫的「清熱解毒、活血化瘀、扶正祛邪」，正是現代免疫學的翻譯版本。中醫理論現代免疫學對應，例如清熱大約等同降低促炎細胞因子 TNF-α、IL-6；活血化瘀等同改善局部微循環與代謝；扶正祛邪就是強化 Treg 功能，恢復免疫耐受。換句話說，中醫講的「氣血調和」，正是現代醫學所說的「免疫平衡」。

古代傳統針灸跟現代針刀理論也是如此。夾脊穴、阿是穴改善血流、減輕炎症；承山、崑崙等遠端穴位透過神經反射，刺激內啡肽釋放，讓疼痛閾值提高。研究證實：針灸能提高 IL-10、降低 TNF-α，這正是 Treg 的主要溝通路徑。「我認為針灸跟針刀當然不只是止痛，而是有可能在重新教育你的免疫系統！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法