健康 > 杏林動態

快速盤點問題提解方 全國健康台灣深耕論壇彰基首發

2025/10/18 17:09

陳志鴻（中）、陳穆寬（左3）等人一起點亮代表「健康台灣深耕論壇」的光球。（記者湯世名攝）

陳志鴻（中）、陳穆寬（左3）等人一起點亮代表「健康台灣深耕論壇」的光球。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕隨著「健康台灣深耕計畫」在全台萌芽扎根，催生計畫的成大醫學院名譽教授陳志鴻擘劃好「健康台灣深耕論壇」，準備行腳全台，與各醫療機構展開對話，藉以快速發現問題與解決問題。全國首場「健康台灣深耕論壇」今天（18日）在彰化基督教醫院首發，論壇將採「每月一縣市」巡迴模式，快速盤點痛點、提出可執行解方，為健保30與超高齡社會注入活水，全面提升醫療韌性與照護品質。

計畫催生者總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻指出，以癌症防治、三高888、心理健康、智慧與綠色醫療、健保永續5大支柱驅動改革，希望台灣的醫療照護體制從疾病照護轉為以病人為中心的健康照護。深耕計畫以5年489億元為引擎，第1階段全國通過率達65%。

彰基總院長陳穆寬說近2億元將用於南投照顧偏鄉、不讓山城被遺忘。（記者湯世名攝）

彰基總院長陳穆寬說近2億元將用於南投照顧偏鄉、不讓山城被遺忘。（記者湯世名攝）

陳志鴻說明，賴清徳總統積極落實「健康台灣」國政願景，帶領全國醫界凝聚共識，要把台灣打造成健康快樂的幸福國家。為了讓醫療界建言快速融入施政決策，在總統府成立「健康台灣推動委員會」，確定具體政策與行動，並勾勒未來發展藍圖。

彰基總院長、總統府健康台灣推動委員會顧問陳穆寬強調，彰基會將獲得的第一階段近2億元經費用在南投縣民，為南投山城打造「從山徑到雲端」的整合網絡，透過智慧醫療與綠色隧道，打造通往偏鄉的那條不被遺忘的道路。

全國首場「健康台灣深耕論壇」今天由中台灣彰化基督教醫院首發。（記者湯世名攝）

全國首場「健康台灣深耕論壇」今天由中台灣彰化基督教醫院首發。（記者湯世名攝）

與會的醫師張喬洋分享說，彰基近幾年在人工智慧醫療有非常先進的發展。彰基獲得5年期健康台灣深耕計畫，讓智慧醫療得以走入南投，讓偏鄉患者也能享受醫學中心的醫療品質。

陳志鴻（右3）強調賴總統推動健康台灣多已落實，展現說到做到的決心，造福全民。（記者湯世名攝）

陳志鴻（右3）強調賴總統推動健康台灣多已落實，展現說到做到的決心，造福全民。（記者湯世名攝）

