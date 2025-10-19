健康網》1時段喝咖啡降16％死亡風險！ 研究揭關鍵3要點

中午前喝咖啡的人其死亡風險，較全天段飲用者低約16%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡是許多人每天必備的提神利器。而近期一項由美國哈佛大學醫學院研究指出，在中午前喝咖啡的人其死亡風險，較全天段飲用者低約16%。而在添加物與沖泡方式方面，例如少加糖、選擇濾紙過濾沖煮，則可能是拉開差距的關鍵。

根據《華盛頓郵報》報導，除了喝之外，怎麼喝、什麼時候喝、加什麼，都可能影響咖啡帶來的健康效益，研究團隊整理「聰明喝咖啡」的3大要點：

請繼續往下閱讀...

1. 飲用時間宜早不宜晚：研究發現，只要在中午前完成主要咖啡攝取，與全天含下午、晚上皆有攝取的群體相比，整體死亡風險大約低16%。反之，傍晚或晚上攝取咖啡因可能抑制褪黑激素分泌、影響睡眠節律，進而與健康風險相關。

2. 添加物越簡單越好：研究建議，每杯咖啡加糖不超過約1茶匙，若必須加奶精或牛奶，控制在約2湯匙全脂牛奶即可。人工甜味劑雖看似替代方案，但目前證據尚未顯示其能保有與糖相同的益處。

3. 選擇適當沖煮方式：相較於未經濾紙或快速沖壓的咖啡方式（如法式壓濾、某些義式濃縮），使用紙質濾網的方式能更有效過濾出可能提升低密度脂蛋白（LDL）膽固醇的「雙萜類」化合物。因此，偏好以健康為優先考量者，可優先選擇濾掛式咖啡。

喝咖啡建議，優先選擇濾掛式比較健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究也指出，無論是即溶咖啡、研磨咖啡，或是脫咖啡因版本，若使用相似方式沖泡，其健康影響差異並不大。對於健康成人而言，每日攝取約1.5至3.5杯、搭配上述守則，普遍被認為是安全且可能受益的範圍。不過，若你有嚴重高血壓（例如血壓超過160/100mmHg）、心血管疾病或其他特殊健康狀況，則建議在飲用前先與醫師討論。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法