自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》1時段喝咖啡降16％死亡風險！ 研究揭關鍵3要點

2025/10/19 08:11

中午前喝咖啡的人其死亡風險，較全天段飲用者低約16%；圖為情境照。（圖取自freepik）

中午前喝咖啡的人其死亡風險，較全天段飲用者低約16%；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡是許多人每天必備的提神利器。而近期一項由美國哈佛大學醫學院研究指出，在中午前喝咖啡的人其死亡風險，較全天段飲用者低約16%。而在添加物與沖泡方式方面，例如少加糖、選擇濾紙過濾沖煮，則可能是拉開差距的關鍵。

根據《華盛頓郵報》報導，除了喝之外，怎麼喝、什麼時候喝、加什麼，都可能影響咖啡帶來的健康效益，研究團隊整理「聰明喝咖啡」的3大要點：

1. 飲用時間宜早不宜晚：研究發現，只要在中午前完成主要咖啡攝取，與全天含下午、晚上皆有攝取的群體相比，整體死亡風險大約低16%。反之，傍晚或晚上攝取咖啡因可能抑制褪黑激素分泌、影響睡眠節律，進而與健康風險相關。

2. 添加物越簡單越好：研究建議，每杯咖啡加糖不超過約1茶匙，若必須加奶精或牛奶，控制在約2湯匙全脂牛奶即可。人工甜味劑雖看似替代方案，但目前證據尚未顯示其能保有與糖相同的益處。

3. 選擇適當沖煮方式：相較於未經濾紙或快速沖壓的咖啡方式（如法式壓濾、某些義式濃縮），使用紙質濾網的方式能更有效過濾出可能提升低密度脂蛋白（LDL）膽固醇的「雙萜類」化合物。因此，偏好以健康為優先考量者，可優先選擇濾掛式咖啡。

喝咖啡建議，優先選擇濾掛式比較健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡建議，優先選擇濾掛式比較健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究也指出，無論是即溶咖啡、研磨咖啡，或是脫咖啡因版本，若使用相似方式沖泡，其健康影響差異並不大。對於健康成人而言，每日攝取約1.5至3.5杯、搭配上述守則，普遍被認為是安全且可能受益的範圍。不過，若你有嚴重高血壓（例如血壓超過160/100mmHg）、心血管疾病或其他特殊健康狀況，則建議在飲用前先與醫師討論。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中