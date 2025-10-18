自由電子報
健康 > 杏林動態

台中山線豐原醫院附設后里長照 11月營運

2025/10/18 17:02

衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構參觀日安排后里地區民眾使用「復能健康」課程器材。（記者張軒哲攝）

衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構參觀日安排后里地區民眾使用「復能健康」課程器材。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構歷經兩年多籌建，即將於今年11月正式落成啟用，今（18）日舉辦「參觀日暨交通車捐贈儀式」，吸引上百位長照需求家屬熱烈參與，豐原醫院院長李永恒表示，后里綜合長照機構是全台首座由部立醫院新建的綜合式長照機構，中央斥資4.7億元打造，設置200床住宿型床位及30床日間照顧床位，裝潢設備新穎，預計將有逾200個家庭直接受惠，有效提升中部山城及海線地區的長照需求量能。

衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構，二樓大廳明亮舒適。（記者張軒哲攝）

衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構，二樓大廳明亮舒適。（記者張軒哲攝）

后里綜合長照機構除住宿與日照服務外，更整合失智專區、短期喘息與居家支援，參觀日安排后里地區長者透過「復能健康」課程，親身體驗最新復能設備，並由專業人員示範與解說，家屬則參觀起居空間、日照中心及戶外設施。

李永恆說，收費設計兼顧公平與可負擔性，符合資格者政府補助費用達84%以上，日照服務半日僅需自付54元起，低收入戶更可全額免費；住宿式床位依房型不同，每月費用為單人房48,000元、雙人房42,000元、四人房38,000元，豐原醫院也推出早鳥預訂活動，於開幕後前半年提供優惠，可享88折，期盼讓更多家庭安心選擇長照服務。

