健康網》打針還是吃藥好？ 食藥署：口服藥物適合慢性病
〔健康頻道／綜合報導〕生病時，人人都希望能「藥到病除」。在給藥方式上，有些人認為打針效果快；也有人不想挨針，傾向口服用藥。那麼，到底「打針」和「吃藥」哪一種用藥方式比較適合呢？食品藥物管理署（下稱食藥署）說明，打針適合用於急性及嚴重情況，和病人無法吞服藥物等情形；口服藥物則適合慢性疾病患者長期服用。
打針或吃藥 各有其適用時機
食藥署表示，打針也就是注射給藥，包含靜脈注射、肌肉注射及皮下注射等方式。其中，肌肉注射及皮下注射可透過注射部位的微血管進入血液循環；靜脈注射則是將藥品直接注入靜脈。透過注射給藥，藥品不須經過胃腸道消化吸收即能發揮療效。與口服相比，注射方式具有起效快、吸收不受食物影響等優點，適合用於急性或嚴重病況，以及病人無法吞服藥品等情形時使用。
口服藥品具有使用方便、攜帶容易且無注射疼痛等優點，更適合高血壓等慢性疾病患者長期服用，方便自我健康管理。此外，某些疾病，例如腸道鉤蟲感染，也更適合以口服藥品治療，而非注射給藥。
食藥署提醒，注射給藥雖然起效快，但可能造成注射部位紅腫、疼痛、感染，甚至立即性過敏反應等風險。是否採用注射方式，應由醫師根據病人的病情及身體狀況綜合評估後決定。因此，民眾就診時不應憑個人經驗或主觀印象，要求醫師「給我打一針」，以免增加不必要的用藥風險。唯有聽從專業醫療建議，合理使用藥品，才能真正對症下藥，保障用藥安全。
轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1048期
