健康網》林靜芸回首林芳郁發病 「若沒有他過去疼愛」撐不下去

名醫林靜芸回顧先生林芳郁失智症發病，從焦慮、恐慌、失語、忽視、迷走、譫忘、褥瘡，不堪回首。（記者李惠芬攝）



〔健康頻道／綜合報導〕林芳郁曾任台大醫院、台北榮民總醫院和亞東醫院三大醫學中心院長，執掌過行政院衛生署，但在愛妻林靜芸的眼中，只在意一件事─「他是不是還疼我的、愛我的」，儘管他罹患失智症，但從老公日常行動中，讓她重新體會、感受他的愛意。

重翻林芳郁日記 「他是熱愛生命的」

林芳郁5年前罹患失智症，林靜芸一肩挑起照護老公的飲食起居。兩人都是名醫，林靜芸今（18）日在台北市瑞智社會福利基金會於北師美術館舉辦「最終，是愛」的講座上，幾度哽咽，也透露曾有過萬念俱灰的時候。但當她重翻林芳郁的日記，看著老公一生從醫，面對連群醫都不看好的病症，他仍然想盡辦法要救回病人。林靜芸看到這些行醫日記，恍然大悟：「林芳郁是熱愛生命的」，不能因為現在他失智了，就將他餘命交給歲月來處理。

請繼續往下閱讀...

發病初期 林芳郁恐慌到老婆難以理解

林靜芸重新看待如今的老公，她說，追溯起林芳郁發病初期，他從焦慮症狀開始。她回憶，夫妻倆固定週末要去看電影，林芳郁卻提早半小時站在入場口等進場，還因工作人員不讓他入場，情緒高漲、生氣。「哇！我嚇到了，他從來不會這樣的」林靜芸很坦承地說，對老公的行徑根本無法理解。

接著是司機打給林靜芸，告知她，院長怎麼樣都不願意去會客，於是林靜芸從台北馬偕醫院急衝亞東醫院。後來回想起那時，林芳郁的病情應該出現恐慌症狀。還有一次去唱卡啦OK，林芳郁唱到一半失語了，傻站在台上，但下了台他仍然跟人對話。

帶著林芳郁到診所上班 習字狀況每況愈下

一連串異狀，身為醫師林靜芸意識到不對勁，在就醫確診為失智症後，她開始找國內外資料，看到美國首位女大法官珊卓拉．戴．歐康納（Sandra Day O'Connor）帶著失智先生到法院上班，她也如法炮製帶著林芳郁到診所。

林芳郁反抗 幫他穿襪換來又抓又揮拳

這時的林芳郁每天在診所抄寫小學課本，但你可以從字裡行間看到他愈來愈做不到，後來下修到年齡更小的習作，先生的日漸失能，連幫他穿襪子都被他反抗，又抓又揮拳，「他從疼愛我，到暴力相向」林靜芸心淌血。

迷走狀況嚴重 林靜芸嘆快要走了半個台北市

接下來，也是令林靜芸無法忍受是林芳郁對她的忽視，曾經把她捧在手掌心疼的老公，日漸遠離且眼神呆滯，接下來，就是林芳郁迷走狀況，一起到大安森林公園走路，他會跟別人走，要不就一直走、一直走，不願意停下來，「他手上有GPS手表，但單靠這個，我還是常常找不到他」。

到後來他褥瘡嚴重，「這個褥瘡不小，養成只有5天」林靜芸幫他清瘡、擴瘡手術，每個動作都心如刀割，後來，聽從居服員建議，把林芳郁的床換成氣墊床，兩人也分房睡，「我聽不到他的打呼聲，還真的睡不好」此時，林芳郁的狀況如斷崖式下滑。

