健康網》秋夜適量微醺 紅酒「5大營養亮點」放鬆又護心

紅酒中的多酚、白藜蘆醇、花青素、兒茶素皆來自葡萄皮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕10月夜晚微涼，正是放慢步調、舉杯小酌的好時節。營養師夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」指出，紅酒不僅能營造愜意氛圍，還蘊含多種對身體有益的營養成分，適量飲用有助維持心血管健康、促進循環與放鬆身心。

夏子雯說明，紅酒中的多酚、白藜蘆醇、花青素、兒茶素皆來自葡萄皮，屬於天然抗氧化物，能減少自由基傷害、避免低密度脂蛋白氧化，進而降低心血管疾病風險、維持血管彈性與張力。此外，紅酒還含有檞皮素，可幫助調節過敏反應；單寧則帶來微澀口感，同時具備抗氧化與抗菌特性。

紅酒的美好在於「剛剛好」的份量；圖為情境照。（圖取自freepik）

她也指出，紅酒中含有少量的鉀、鎂等礦物質與維生素B群，能幫助代謝、放鬆神經，讓「微醺」的感受更舒心。不過，夏子雯提醒，紅酒的美好在於「剛剛好」的份量：女性每日建議150毫升（約一杯），男性則以300毫升（兩杯以內）為宜，過量反而可能增加肝臟負擔。

她建議，可搭配堅果、起司、鮭魚等食材一同享用，更能提升風味與營養價值。最後也不忘提醒：「未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

