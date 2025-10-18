自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋夜適量微醺 紅酒「5大營養亮點」放鬆又護心

2025/10/18 21:19

紅酒中的多酚、白藜蘆醇、花青素、兒茶素皆來自葡萄皮；圖為情境照。（圖取自freepik）

紅酒中的多酚、白藜蘆醇、花青素、兒茶素皆來自葡萄皮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕10月夜晚微涼，正是放慢步調、舉杯小酌的好時節。營養師夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」指出，紅酒不僅能營造愜意氛圍，還蘊含多種對身體有益的營養成分，適量飲用有助維持心血管健康、促進循環與放鬆身心。

夏子雯說明，紅酒中的多酚、白藜蘆醇、花青素、兒茶素皆來自葡萄皮，屬於天然抗氧化物，能減少自由基傷害、避免低密度脂蛋白氧化，進而降低心血管疾病風險、維持血管彈性與張力。此外，紅酒還含有檞皮素，可幫助調節過敏反應；單寧則帶來微澀口感，同時具備抗氧化與抗菌特性。

紅酒的美好在於「剛剛好」的份量；圖為情境照。（圖取自freepik）

紅酒的美好在於「剛剛好」的份量；圖為情境照。（圖取自freepik）

她也指出，紅酒中含有少量的鉀、鎂等礦物質與維生素B群，能幫助代謝、放鬆神經，讓「微醺」的感受更舒心。不過，夏子雯提醒，紅酒的美好在於「剛剛好」的份量：女性每日建議150毫升（約一杯），男性則以300毫升（兩杯以內）為宜，過量反而可能增加肝臟負擔。

她建議，可搭配堅果、起司、鮭魚等食材一同享用，更能提升風味與營養價值。最後也不忘提醒：「未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中