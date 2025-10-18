健康網》黃豆不只高蛋白！「6大營養素」一次補足

黃豆的蛋白質含量高達38%至40%，同時含有9種人體無法自行合成的必需胺基酸；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆不僅是素食者的重要蛋白質來源，更是兼具營養與文化價值的超級食材。營養師楊斯涵於粉專「楊斯涵營養師的美味生活」指出，黃豆的蛋白質含量高達38%至40%，同時含有9種人體無法自行合成的必需胺基酸，以及多種具生理活性的營養素，如大豆異黃酮、植物固醇、皂苷、抗氧化劑、維生素E與卵磷脂。

楊斯涵指出，在東南亞地區，印尼是美國黃豆出口的首要進口國，而以黃豆發酵製成的「天貝（Tempeh）」更是印尼家庭飲食中不可或缺的功能性食品，曾被聯合國列為非物質文化遺產，象徵文化傳承的代表。她進一步說明，根據科學研究，經常攝取黃豆製品對健康有多重益處，包括：

請繼續往下閱讀...

●改善皮膚乾燥與保濕度、增加彈性。

●減少皺紋深度與色素沉著。

●降低高血壓與糖尿病發生機率。

●幫助降低總膽固醇與低密度膽固醇。

●改善更年期女性的骨代謝與熱潮紅症狀。

針對常見的疑慮，如「黃豆會讓尿酸上升？」「會增加乳癌風險？」楊斯涵也澄清：研究顯示，攝取黃豆最多的人，痛風發病風險反而比攝取最少者更低。而關於乳癌疑慮，雖然大豆異黃酮的結構與雌激素相似，但其實是「部分雌激素調節劑」，在體內可能發揮輕微刺激或拮抗作用，並非完全模仿雌激素。

現有科學證據也支持，乳癌患者或高風險族群適度攝取黃豆製品是安全的，但若是高濃度大豆補充劑或異黃酮萃取產品，仍應審慎評估並諮詢專業意見。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法