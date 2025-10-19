自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》腹瀉可能是因沒洗手 醫：3時機記得洗手

2025/10/19 16:39

洗手能夠預防諾羅病毒等腸胃道疾病；示意圖。（圖取自shutterstock）

洗手能夠預防諾羅病毒等腸胃道疾病；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家還記得疫情期間，我們總是勤奮洗手嗎？現在大家應當繼續保持這個習慣。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」提醒，腸胃炎和腸病毒的元凶不完全是食物，而是「你的手」！卓韋儒表示，每天都有病人因腸胃炎來就醫，有些甚至嚴重到必須住院。大多數人以為是「吃壞肚子」，但真相常常是手沒洗乾淨，把病原直接送進嘴裡。以下是最常跟「手」有關的病原：

●諾羅病毒

來源：餐廳、學校、家庭最常群聚爆發。

特徵：上吐下瀉，傳染力驚人。

臨床經驗：小孩最常先中，沒洗手就摸玩具、吃零食，最後全家中獎。

●沙門氏菌

來源：沒煮熟的蛋、雞肉、牛肉，或交叉污染（砧板沒洗乾淨）。

症狀：高燒、腹痛、一天腹瀉十幾次。

我曾遇過患者因烤肉沒烤熟，結果脫水送醫。

●大腸桿菌（致病株）

來源：未熟牛肉、生菜或受污染水源。

症狀：嚴重時會造成血便、腎臟問題。

預防方式：肉要徹底煮熟，水和生菜要注意來源。

●腸病毒

來源：糞口傳染，小孩摸到玩具、桌面或門把後，把手放嘴裡就被傳染。

症狀：手足口病最常見，會發燒、口腔潰瘍、手腳起疹，有些小孩還會嘔吐、腹瀉。嚴重時可能引起腦炎、心肌炎，危險程度更高。

常見幼兒園或全班傳染，一個孩子生病，很快擴散。

●最新醫學依據

卓韋儒表示，WHO在2024年曾說明，正確洗手可降低 30到50% 腸胃炎風險。我最常聽到病人說：「昨天只是去夜市吃東西」、「小孩一回家就開始吐」。追問後才發現：飯前沒洗手、邊滑手機邊吃。這些小動作，就是病原最愛的漏洞。

卓韋儒提醒，這3個關鍵時間點務必要洗手：吃東西前、上廁所後、摸完手機或錢幣後。

