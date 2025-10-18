自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

知名品牌嬰兒奶嘴檢出BPA 恐致癌與影響性發育

2025/10/18 16:13

捷克消費者組織檢測發現，飛利浦、Curaprox和蘇菲長頸鹿等知名品牌嬰兒安撫奶嘴，被檢出含有害化學物質雙酚A（BPA），恐影響兒童性發育並有致癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

捷克消費者組織檢測發現，飛利浦、Curaprox和蘇菲長頸鹿等知名品牌嬰兒安撫奶嘴，被檢出含有害化學物質雙酚A（BPA），恐影響兒童性發育並有致癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕捷克消費者組織「dTest」的實驗室檢測發現，包括荷蘭飛利浦（Philips）、瑞士Curaprox和法國蘇菲長頸鹿（Sophie la Girafe）在內的三大歐洲知名品牌的嬰兒安撫奶嘴，被檢出含有與性發育受損、肥胖和癌症相關的化學物質雙酚A（bisphenol A, BPA）。

據英國《衛報》報導，研究人員從捷克、斯洛維尼亞和匈牙利的商店購買了19款嬰兒奶嘴，並將其置於37°C的人工唾液中30分鐘，以模擬嬰兒口腔環境。在檢測出BPA的四款奶嘴中，Curaprox的「baby grow with love」安撫奶嘴濃度最高，達到每公斤19微克，超出歐盟對嬰兒奶嘴BPA遷移量設定的10微克限制。

蘇菲長頸鹿的「天然橡膠」安撫奶嘴檢出每公斤3微克的BPA；飛利浦Avent的「ultra air」安撫奶嘴則檢出每公斤2微克。這兩款產品均標榜「不含BPA」。

Curaden公司（Curaprox製造商）表示對結果感到驚訝，並在自行檢測證實後，出於謹慎已立即將受影響批次的奶嘴下架，並提供退款。飛利浦則表示，其後續委託獨立檢測機構DEKRA進行的測試，證實其安撫奶嘴系列（包括受測樣品）均未檢測到BPA。Vulli公司（蘇菲長頸鹿製造商）則反駁稱，其產品中的BPA含量「微不足道」，遠低於法規檢測限值。

BPA是一種合成化學物質，其結構與女性荷爾蒙雌激素相似，可在人體內模仿其作用。英國環保組織Chem Trust的活動家托平（Chloe Topping）指出，BPA對健康的影響廣泛，包括乳癌、攝護腺癌、子宮內膜異位症、心臟病、肥胖、糖尿病，以及對生殖、大腦發育和行為的影響。

托平強調，兒童因器官仍在發育，對干擾特別敏感，早期接觸BPA與精子數量減少和青春期提早有關。「內分泌干擾化學物質的特點是，它們在極低濃度下就能起作用。」

歐盟法規存模糊地帶 專家批監管不足

捷克環保組織Arnika的布拉布佐娃（Karolína Brabcová）指出，歐盟法律自2011年起已完全禁止在嬰兒奶瓶中使用BPA，但對嬰兒更常使用的安撫奶嘴卻未有同樣嚴格的規定，這「不合邏輯」。「我們看到監管力度不足，這讓消費者失望。」

