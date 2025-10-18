自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高雄全面啟動加熱菸稽查 三管齊下遠離菸害

2025/10/18 15:32

高雄全面啟動加熱菸稽查，三管齊下遠離菸害。（高市衛生局提供）

高雄全面啟動加熱菸稽查，三管齊下遠離菸害。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市因應衛生福利部核准首批加熱菸上市販售，為嚴格管理新型菸品，衛生局啟動防制專案聯合稽查，截至今（18）日凌晨0時前，完成3550家業者自主管理檢查，累計984家次稽查，並稽查了145家超商，暫未查到違規案件。

加熱菸於10月11日上市販售，衛生局提醒相關業者，若查有違法販售或標示不符，將依規嚴懲，最高可處500萬元罰鍰。

衛生局表示，此次因應加熱菸上市啟動的防制專案，結合教育局、警察局及38區衛生所，針對菸品販售端、校園周邊及青少年聚集場域展開密集稽查。

針對青少年，市府也同時啟動校園防護網，協請教育局督導轄內396所學校加強菸害防制教育，建立學生吸菸通報及輔導機制，防止青少年接觸與誤用加熱菸。

為深化民眾大眾對新型態菸品危害的認知，衛生局持續運用官網、臉書、LINE等數位社群平台宣導，並透過布條、布告欄及走動式舉牌等方式，擴大宣導觸及更多民眾。

衛生局表示，截至今日凌晨前，共完成76場次的宣導活動，持續推廣「電子煙與加熱菸皆有害」的正確觀念。

同時衛生局也導入加熱菸識別查對工具，協助稽查人員快速辨識合法產品，提高執法效能，確保市售產品符合規範。

衛生局強調，重視包含新型態菸品的各種菸品危害，特別是針對青少年將持續藉由主動稽查、校園防護、全民宣導的三管齊下方式，守護青少年健康。歡迎有戒菸需求民眾撥打免費戒菸專線0800-636363，由專業團隊提供一對一戒菸諮詢與協助，一同邁向無菸、健康的生活。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

