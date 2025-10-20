健康網》飛蚊症來得突然！醫：3狀況最好就醫

飛蚊症常突然發生，讓當事人措手不及。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼部疾病成為現代文明病，尤其是最常見的「飛蚊症」更令人心驚。醫師徐浩恩在臉書說明，最近在門診，遇到幾位擔心眼睛病變的民眾，他們都出現類似症狀：短短幾小時內，視線裡突然出現奇怪的漂浮物，有的像蜘蛛絲、有的像頭皮屑、還有的結構更複雜，像微生物一樣。顏色有半透明的、也有灰灰的、也有些是深色的；甚至有的還伴隨著像閃電般的亮光，好像旁邊有人在照相，有閃光燈在亮。

到底什麼是飛蚊症？徐浩恩表示，飛蚊症，是形容這種症狀：視線裡突然出現漂浮物，看起來就像小蚊子在飛一樣。不是大隻山蚊子那種，比較像小黑蚊，或是草蚊仔，細細小小的，會一整群在頭上飛。它還真的是眼球裡面的小東西，常見成分是良性的膠原纖維、礦物質的結晶；就好像一杯鮮奶裡面的結塊、或是寒天飲裡面的蒟蒻凍一樣，90%以上是良性的。

徐浩恩表示，它的出現經常是「很突然」的，往往睡一覺起來，或是低頭撿個東西、搬個重物，在運動後，或是莫名其妙沒什麼特別的事件，就突然跑出來，而且看起來還很明顯。不過絕大部分的飛蚊症，是安全無恙，只是需要幾週到幾個月的時間，才會慢慢淡化。

徐浩恩表示，還是有極少數的飛蚊症，是有危險性的。這種案例很少，只佔5%，比如說: 眼球內出血、視網膜剝離、黃斑部病變、眼球內感染、虹彩炎等等。

關於判別方式，有一項工具「阿姆斯勒方格表」，可以讓大家方便快速的檢查自己眼球是否異常。一次只用一隻眼睛，盯著這張表格中間的黑點，去感受整個視線範圍內，是否有方格子消失掉了、黑影遮擋，或是方格子扭曲變形？注意： 一定要持續盯著方格表中間的黑點看，然後用眼角餘光，整個視野，去感受整個視線範圍內的方格表是否正常。如果阿姆斯勒方格檢查，視線中出現格子扭曲、格子消失，那幾乎可以肯定眼睛有問題，可能白內障、視網膜病變／剝離等等，這一定要去就醫。

有那些飛蚊症要立刻檢查？徐浩恩提醒，若察覺有下列狀況，最好盡快到眼科就醫。

●以前沒有，最近突然出現的飛蚊症；以前有，但最近變多的飛蚊症。

●伴隨閃光，亮光閃爍的飛蚊症；會遮住視線的飛蚊症。

●會讓景物扭曲的飛蚊症。

這些飛蚊症狀，雖然不一定就是病變，但相對較危險，還是要去眼科檢查

