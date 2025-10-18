光明里關懷據點20週年 28年里長催生發展協會

光明里長黃敏惠為光明女兒、湖西媳婦，湖西村長、社區理事長致贈炸棗。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市光明里社區照顧關懷據點自成立以來已近20年，今（18）日在社區照顧關懷據點舉辦「關懷據點20週年慶暨馬公市光明社區發展協會揭牌儀式」，見證新里程的開始。馬公市33里除長安里之外，都已成立社區發展協會，幕後催生者更是擔任28年、8旬里長黃敏惠。

典禮規劃了豐富的社區展演與文化表演，包含在地學校與社區團體聯合帶來的舞蹈與音樂演出，並於現場進行揭牌儀式、來賓致詞及交流活動。活動流程由在地居民共同參與，象徵社區不僅是長者的依靠，更是跨世代互動與情感交流的平台。

光明里關懷據點在地深耕多年，透過一次又一次的聚會與陪伴，逐漸凝聚出獨特的社區情感，而「光明社區發展協會」的成立，將使這份情感延伸到更廣泛的居民服務與公共參與。未來隨著社區發展協會的成立，將鼓勵年輕世代投入，讓社區更有活力，讓長者能在熟悉的環境中過得安心又快樂。

今日揭牌儀式冠蓋雲集，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、議員蘇育德、許國政、蘇陳綉色、陳佩真、呂黃春金、馬公市長黃健忠、馬公市代會副主席莊國輝、代表吳仁祥等貴賓，都到場與民同樂，見證歷史性一刻。由於黃敏惠為光明女兒、湖西媳婦，湖西村長辛天澤、社區發展協會理事長辛武石特地前往，致贈傳統湖西喜慶美食炸棗祝賀。

光明里社區發展協會揭牌，澎湖各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

