自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

光明里關懷據點20週年 28年里長催生發展協會

2025/10/18 14:38

光明里長黃敏惠為光明女兒、湖西媳婦，湖西村長、社區理事長致贈炸棗。（記者劉禹慶攝）

光明里長黃敏惠為光明女兒、湖西媳婦，湖西村長、社區理事長致贈炸棗。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市光明里社區照顧關懷據點自成立以來已近20年，今（18）日在社區照顧關懷據點舉辦「關懷據點20週年慶暨馬公市光明社區發展協會揭牌儀式」，見證新里程的開始。馬公市33里除長安里之外，都已成立社區發展協會，幕後催生者更是擔任28年、8旬里長黃敏惠。

典禮規劃了豐富的社區展演與文化表演，包含在地學校與社區團體聯合帶來的舞蹈與音樂演出，並於現場進行揭牌儀式、來賓致詞及交流活動。活動流程由在地居民共同參與，象徵社區不僅是長者的依靠，更是跨世代互動與情感交流的平台。

光明里關懷據點在地深耕多年，透過一次又一次的聚會與陪伴，逐漸凝聚出獨特的社區情感，而「光明社區發展協會」的成立，將使這份情感延伸到更廣泛的居民服務與公共參與。未來隨著社區發展協會的成立，將鼓勵年輕世代投入，讓社區更有活力，讓長者能在熟悉的環境中過得安心又快樂。

今日揭牌儀式冠蓋雲集，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、議員蘇育德、許國政、蘇陳綉色、陳佩真、呂黃春金、馬公市長黃健忠、馬公市代會副主席莊國輝、代表吳仁祥等貴賓，都到場與民同樂，見證歷史性一刻。由於黃敏惠為光明女兒、湖西媳婦，湖西村長辛天澤、社區發展協會理事長辛武石特地前往，致贈傳統湖西喜慶美食炸棗祝賀。

光明里社區發展協會揭牌，澎湖各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

光明里社區發展協會揭牌，澎湖各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中