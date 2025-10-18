加熱菸首日開賣就出包！衛福部追查：將公布尼古丁檢驗結果

衛福部長石崇良昨天親率稽查小組突擊北市店家。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內加熱菸在昨（17）日首度合法開賣，沒想到上架不到一天就出包！稽查人員發現產品外包裝未標示尼古丁含量，衛福部隨即要求8款產品全面下架。衛福部長石崇良今（18日）說明，市售包裝與當初送審樣品不符，已要求業者通通下架並追查責任，同時將送驗尼古丁含量，檢驗結果預計下週出爐。

衛福部日前核准兩家業者共14款加熱菸菸草柱與4款載具在台上市，其中一家昨正式開賣，石崇良親率稽查小組突擊北市店家，強調「依法開放不代表鬆綁菸害防制」。沒想到上架首日不到24小時，稽查人員即發現業者上架的產品外包裝未標示尼古丁含量，依法必須全數下架。

石崇良說，昨天是加熱菸正式上架的首日，衛生單位同步展開稽查，他參與的稽查行動中，首家稽查店面已無實體品項可查，初步僅檢查展示與廣告是否違規並提醒業者注意，不過隨後其他縣市陸續回報，發現部分店面販售的產品外包裝未標示尼古丁含量，衛福部因此要求全面下架，待重新檢視包裝後才能再上架。

究竟為何出包產品可上架？石崇良指出，業者在申請上市時皆須送樣審查，當時樣品上確實有標示尼古丁含量，因此目前懷疑是量產或出貨階段出現問題，將追查業者責任，「我們是先要求全部下架，因為不合規就要下架，後續會再釐清責任。」

石崇良也強調，衛福部將同步檢驗產品尼古丁含量是否符合規定，加熱菸與傳統紙菸不同，不會產生焦油，其主要風險就在尼古丁，依規定每支尼古丁含量須低於1毫克。衛福部將進一步化驗實際含量，確認產品是否合乎標準；若檢驗結果顯示尼古丁含量在規範內，代表產品成分合格，僅屬標示疏失，健康危害不會因此增加，相關檢驗結果預計下週出爐。

國健署指出，菸品容器的尼古丁、焦油標示，應依據菸害防制法「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」規定辦理，加熱菸產品外包裝如未依規定標示，製造或輸入業者最高可處500萬元罰鍰。

衛福部長石崇良強調，違規產品須全數下架，後續將追查業者責任。（資料照，記者邱芷柔攝）

