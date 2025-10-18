自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》水溶性維生素吃多傷腎 醫：有症狀立即停用

2025/10/18 20:11

2025年，澳洲藥物管理局（TGA）示警，越來越多人，長期攝取過量維生素B6，導致周邊神經病變。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水溶性維生素攝取過量，也可能影響健康！日前主持人于美人曾提過疑因長期攝取過量的維生素C，造成腎臟結石；泌尿科醫師呂謹亨說明，水溶性維生素長期攝取過量，會造成神經、腎臟或消化系統的負擔。同時他提醒，不要同時吃太多綜合維他命或能量飲料，因為不同產品加起來可能超標。

呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」說明，2025年，澳洲藥物管理局（TGA）示警，越來越多人，長期攝取過量維生素B6，導致周邊神經病變，產生四肢刺痛或麻木、肌肉無力等症狀。另外，日前于美人疑似因長期攝取過量維生素C，造成腎臟結石，泌尿科醫師幫她取出108顆腎結石。

約在2022年，于美人疑似因長期攝取過量維生素C，醫師取出幾顆腎臟結石。（資料照、記者王文麟攝）

當我們提到維生素，大多數人都會覺得「多補沒壞處」。尤其是水溶性維生素，因為「會從尿液排出，不會累積」，更讓人放心地天天吃補充劑。

但事實上，水溶性維生素吃太多一樣可能出問題。雖然它們不像脂溶性維生素那樣容易在體內堆積，但長期攝取過量，仍會造成神經、腎臟或消化系統的負擔。有症狀或擔心攝取過多，可來找醫師抽血檢測及相關檢查。

呂謹亨說明，水溶性維生素主要包括：

●維生素 C

●維生素 B 群：B₁（硫胺素）、B₂（核黃素）、B₃（菸鹼酸）、B₅（泛酸）、B₆（吡哆醇）、B₇（生物素）、B₉（葉酸）、B₁₂（鈷胺素）。

它們能幫助身體產生能量、維持神經功能、保護免疫力。但當攝取量遠超出身體需要時，就可能引起「維生素中毒」的現象。

各種維生素過量可能出現的問題有：

1. 維生素 B₆：這是最常見的「水溶性維生素中毒」案例。當攝取量太高（尤其是長期服用含高劑量 B₆ 的保健品）時，可能出現：手腳麻木、刺痛、灼熱感、感覺遲鈍、行動不協調。這是因為 B₆ 過多會傷害神經軸突，造成周邊神經病變。

根據《Nutrients》期刊的回顧研究，停止補充後多數人能慢慢恢復，但部分嚴重者仍可能有殘留麻木感。

2. 維生素 C：很多人為了「增強免疫力」或「預防感冒」而大量吃維他命 C。但高劑量（每天超過 2000 毫克）可能導致：腹瀉、腹痛、噁心、腎結石（尤其是有結石體質或腎功能差的人）。這是因為維生素 C 在體內會代謝成「草酸」，過多時會形成草酸鈣結晶，導致腎結石。

3. 維生素 B₃（菸鹼酸）：如果補太多 B₃（尤其是高劑量菸酸用於降膽固醇者），可能會出現：臉潮紅、發熱、皮膚癢、肝功能異常或肝炎、血糖升高、痛風惡化等。這些副作用多半出現在每日劑量超過 500 毫克的情況下。

4. 葉酸（維生素 B₉）與 B₁₂：葉酸雖能預防貧血與胎兒神經管缺陷，但過量服用會「掩蓋 B₁₂ 缺乏」，讓神經受損被忽略。有些人打高劑量 B₁₂ 針劑後，可能出現痤瘡樣皮疹，但這種狀況較少見。

最後，呂謹亨提出總結與建議：

●不要同時吃太多綜合維他命或能量飲料，因為不同產品加起來可能超標。

●健康飲食才是最好的維生素來源：全穀、蔬菜、水果、蛋、瘦肉、堅果就能補足大部分需求。

●腎臟病或神經疾病患者，補充前務必詢問醫師。

●若出現手腳麻、腹瀉、皮膚潮紅等症狀，請立即停用並就醫。

●有症狀或擔心攝取過多，可找醫師抽血檢測及相關檢查。

