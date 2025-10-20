自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》香煎虱目魚肚！「國民魚」高鈣還護心血管

2025/10/20 07:26

虱目魚富含優質蛋白質、鈣質與Omega-3脂肪酸，能幫助修復組織、強化骨骼與牙齒，還能保護心血管與維持視力健康。（資料照）

虱目魚富含優質蛋白質、鈣質與Omega-3脂肪酸，能幫助修復組織、強化骨骼與牙齒，還能保護心血管與維持視力健康。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕入秋微涼，正是來一碗暖心虱目魚料理的好時節！國民健康署於臉書專頁「食在好健康」分享，虱目魚是台灣人心中的經典美味，更曾被CNN評選為「台灣必吃十大美食」之一。不論是香煎、煮粥或熬湯，都能品嚐到它細嫩鮮甜的滋味，也承載著許多人記憶中的家鄉味。

教你4招挑出新鮮虱目魚

想吃得美味又安心，挑魚有訣竅！

1、魚眼睛：自然微凸、清澈明亮。

2、魚鰓：掀開後呈鮮紅或暗紅色。

3、魚腹：緊實不鬆垮。

4、魚皮：具光澤、鱗片完整。

一條魚補足3大關鍵營養

虱目魚富含優質蛋白質、鈣質與Omega-3脂肪酸，能幫助修復組織、強化骨骼與牙齒，還能保護心血管與維持視力健康，是家常餐桌上的營養首選。

6步驟輕鬆做「香煎虱目魚肚」

想在家自己煎出金黃香氣的虱目魚肚？只要6步！

1. 魚肚抹鹽與米酒，靜置10分鐘。

2. 用紙巾擦乾魚兩面水分。

3. 中火熱鍋，倒少量油。

4. 魚皮朝下煎至金黃（約3分鐘）。

5. 翻面再煎3至5分鐘至熟透。

6. 起鍋灑上胡椒粉，即可享用。

國健署也提醒，虱目魚刺細又多，食用時務必留意安全；平時應均衡飲食、適量攝取，才能吃得健康又美味。這個秋天，不妨動手做道香煎虱目魚肚，用最在地的味道，溫暖一家人的胃與心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中