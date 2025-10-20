健康網》香煎虱目魚肚！「國民魚」高鈣還護心血管

虱目魚富含優質蛋白質、鈣質與Omega-3脂肪酸，能幫助修復組織、強化骨骼與牙齒，還能保護心血管與維持視力健康。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕入秋微涼，正是來一碗暖心虱目魚料理的好時節！國民健康署於臉書專頁「食在好健康」分享，虱目魚是台灣人心中的經典美味，更曾被CNN評選為「台灣必吃十大美食」之一。不論是香煎、煮粥或熬湯，都能品嚐到它細嫩鮮甜的滋味，也承載著許多人記憶中的家鄉味。

教你4招挑出新鮮虱目魚

想吃得美味又安心，挑魚有訣竅！

1、魚眼睛：自然微凸、清澈明亮。

2、魚鰓：掀開後呈鮮紅或暗紅色。

3、魚腹：緊實不鬆垮。

4、魚皮：具光澤、鱗片完整。

一條魚補足3大關鍵營養

虱目魚富含優質蛋白質、鈣質與Omega-3脂肪酸，能幫助修復組織、強化骨骼與牙齒，還能保護心血管與維持視力健康，是家常餐桌上的營養首選。

6步驟輕鬆做「香煎虱目魚肚」

想在家自己煎出金黃香氣的虱目魚肚？只要6步！

1. 魚肚抹鹽與米酒，靜置10分鐘。

2. 用紙巾擦乾魚兩面水分。

3. 中火熱鍋，倒少量油。

4. 魚皮朝下煎至金黃（約3分鐘）。

5. 翻面再煎3至5分鐘至熟透。

6. 起鍋灑上胡椒粉，即可享用。

國健署也提醒，虱目魚刺細又多，食用時務必留意安全；平時應均衡飲食、適量攝取，才能吃得健康又美味。這個秋天，不妨動手做道香煎虱目魚肚，用最在地的味道，溫暖一家人的胃與心。

