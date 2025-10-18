健康網》研究：高齡爸爸精子變異 新生兒恐有發展疾病

有研究指出，與年輕男性的精子相比，長輩的精子恐出現突變，影響新生兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家經常聽到高齡產婦一詞，實際上，男性若年齡過高，精子也可能出現變化。研究顯示，若男人年紀增長，睪丸裡會出現一群「自私型」精子幹細胞，內含致病基因，可能這些突變可能造成孩子的神經發展疾病，例如自閉症甚至某些癌症。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，過去我們總以為，時間只在女人身上留下痕跡：懷孕風險、染色體異常，都貼給「高齡產婦」，像是醫學教科書裡專屬給母親的標籤。最新研究發現，父親的年紀，也在悄悄改變孩子的基因藍圖。

蘇怡寧引用英國威康桑格研究所的科學家發表研究指出：他們把81個男人的十萬顆精子，一顆一顆拿去做基因定序。結果發現了一個有點驚人的現象：男人年紀增長，睪丸裡會出現一群所謂的「自私型」精子幹細胞。這些細胞不但不乖，還會壓過原本健康的幹細胞，用更快的速度複製自己。蘇怡寧比喻「它們就像是不守規矩的同事，拼命搶資源升官加薪，搞到整個辦公室都變成它們的人。」最後，精子裡帶有「致病突變」的比例，從30歲左右每50顆就有1顆，到70歲變成每20顆就有1顆。

蘇怡寧總結：「年紀愈大，壞掉的精子愈多。」這些突變，牽涉至少40個與細胞分裂有關的基因，雖然讓精子幹細胞長得更快。代價是，這些突變可能造成孩子的神經發展疾病，例如自閉症或某些癌症。

最後蘇怡寧談到：研究指出，這些變化跟抽菸喝酒沒太大關係，而是年齡本身帶來的自然突變。而且不是線性增加，是指數型爆炸，越老變化越快。

