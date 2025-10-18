自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》研究：高齡爸爸精子變異 新生兒恐有發展疾病

2025/10/18 12:41

有研究指出，與年輕男性的精子相比，長輩的精子恐出現突變，影響新生兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有研究指出，與年輕男性的精子相比，長輩的精子恐出現突變，影響新生兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家經常聽到高齡產婦一詞，實際上，男性若年齡過高，精子也可能出現變化。研究顯示，若男人年紀增長，睪丸裡會出現一群「自私型」精子幹細胞，內含致病基因，可能這些突變可能造成孩子的神經發展疾病，例如自閉症甚至某些癌症。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」說明，過去我們總以為，時間只在女人身上留下痕跡：懷孕風險、染色體異常，都貼給「高齡產婦」，像是醫學教科書裡專屬給母親的標籤。最新研究發現，父親的年紀，也在悄悄改變孩子的基因藍圖。

蘇怡寧引用英國威康桑格研究所的科學家發表研究指出：他們把81個男人的十萬顆精子，一顆一顆拿去做基因定序。結果發現了一個有點驚人的現象：男人年紀增長，睪丸裡會出現一群所謂的「自私型」精子幹細胞。這些細胞不但不乖，還會壓過原本健康的幹細胞，用更快的速度複製自己。蘇怡寧比喻「它們就像是不守規矩的同事，拼命搶資源升官加薪，搞到整個辦公室都變成它們的人。」最後，精子裡帶有「致病突變」的比例，從30歲左右每50顆就有1顆，到70歲變成每20顆就有1顆。

蘇怡寧總結：「年紀愈大，壞掉的精子愈多。」這些突變，牽涉至少40個與細胞分裂有關的基因，雖然讓精子幹細胞長得更快。代價是，這些突變可能造成孩子的神經發展疾病，例如自閉症或某些癌症。

最後蘇怡寧談到：研究指出，這些變化跟抽菸喝酒沒太大關係，而是年齡本身帶來的自然突變。而且不是線性增加，是指數型爆炸，越老變化越快。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中