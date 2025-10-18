健康網》研究揭「55歲才是腦力巔峰」4關鍵習慣升級大腦

根據多項最新研究，人類的整體心理與認知功能，實際上會在55至60歲達到最高點；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為青春才是腦力巔峰，年紀一大記性就會退化？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，根據多項最新研究，人類的整體心理與認知功能，實際上會在55至60歲達到最高點。他提醒，中年不代表下坡，反而是智慧、經驗與情緒成熟交織而成的「腦力黃金期」。而每天閱讀、學習新技能、運動與社交、充足睡眠，可持續升級大腦。

真正的高峰在中年：55～60歲最聰明

澳洲西澳大學研究分析16項心理與認知特質，包括情緒智力、道德推理、記憶力與金融判斷等，結果顯示：「55到60歲是人生整體心理功能的高峰」。黃軒表示，年輕時我們反應快、學得快，但中年後更能「看得深、判得準」，這是一種由時間淬鍊出的成熟智慧。

腦在57、70、78歲仍出現「高峰波動」

英國團隊利用超過2,900種血漿蛋白質分析近5,000名受試者，發現大腦的變化呈「波動性」而非一路退化，在57、70、78歲都出現明顯的調整高峰。「老化不等於壞掉，而是重組。」黃軒解釋，大腦像城市更新，會重新鋪設神經通路，用新的方式理解世界。

每天閱讀可以強化晶體智力，讓知識越用越亮；圖為情境照。（圖取自freepik）

不同年齡有不同的「聰明」

●18歲：反應力最強。

●35歲：開放心智最高。

●40歲：情緒智力領先。

●55歲：道德推理與責任感最強。

●70～80歲：放下執念，看淡偏見。

「人生就像一場交響樂，前半段是技術，後半段是深度。」黃軒說。

讓腦持續巔峰的4個關鍵習慣

1. 每天閱讀：強化晶體智力，讓知識越用越亮。

2. 學習新技能：例如語言、樂器、烹飪，都能刺激神經生長。

3. 運動與社交：提升腦源性神經滋養因子（BDNF），促進記憶與決策力。

4. 充足睡眠：讓腦部清除代謝廢物，維持最佳運作。

醫師提醒：不動腦才會老

黃軒強調，大腦具「可塑性」（Neuroplasticity），越用越靈活。「腦不怕老，怕的是不動。每天一點刺激，就能讓腦多活一年。」他呼籲：「55歲不是退場，而是再登高。 只要持續閱讀、運動、學習，你的腦將在成熟中綻放最耀眼的光。」

