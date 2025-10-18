膝關節炎治療新思路 研究：低劑量放射治療安全有效

膝關節炎是一種退化性關節疾病，會導致膝蓋疼痛、腫脹和僵硬。一項最新研究顯示，低劑量放射治療能安全有效地緩解輕中度膝關節炎疼痛，為在止痛藥與手術間猶豫的患者，提供了一種新的治療選擇。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓研究人員正在測試以低劑量放射線治療膝關節炎的疼痛症狀。一項發表於美國放射腫瘤學會（ASTRO）年會的研究顯示，單一療程的放射線治療，可能是一種「安全且有效」的治療選擇。

根據美國福斯新聞（Fox News）報導，膝關節骨關節炎是一種退化性關節疾病，會導致膝蓋疼痛、腫脹和僵硬，並隨時間惡化。這項隨機臨床試驗招募了114名中度至輕度膝關節骨關節炎患者，他們分別被分配接受極低劑量放射線、低劑量放射線或安慰劑。研究期間唯一使用的止痛藥是乙醯胺酚（acetaminophen）。

經過六次療程後，研究人員評估了患者在疼痛、身體功能和整體狀況評估中，至少有兩項達到「有意義的改善」。結果顯示，四個月後，低劑量組有70%的參與者達到標準，而安慰劑組為42%。極低劑量組則有58.3%的改善。專家在新聞稿中指出，這些發現表明，低劑量方案「帶來了超越安慰劑效應的緩解」。

填補藥物與手術間空缺 惟無法再生軟骨

該試驗首席研究員、首爾大學醫學院金秉赫（譯音）指出，此療法為在止痛藥副作用與手術風險間猶豫的患者，提供了一個「中度干預」的合適選項，特別適合藥物或注射效果不佳者。他補充，放射治療雖無法再生已磨損的軟骨，但對關節結構尚存的輕中度患者，能有效延緩關節置換的需求。

研究人員也強調，這種治療應與其他生活方式因素結合考慮，包括減重、物理治療和藥物治療，因為「當放射線與其他治療適當結合時」，反應可能會更強烈。

該研究確認存在一些局限性，包括追蹤期相對較短。研究人員正計畫進行更大規模的試驗，以評估在特定人群中的效果，並將低劑量放射線注射與藥物治療方案進行比較。

