高雄半年逾5萬人視力檢測 揪出221人患青光眼及時治療

高雄半年逾5萬人視力檢測，揪出221人青光眼患者，進行有效治療。（潘志勤院長提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局為方便市民自我健康管理，今年特別與國立陽明交通大學合作推動「健康人權教育網」平台，結合數位科技導入視力檢測，半年逾5萬市民完成檢測，發現視力檢測亮紅燈達4812人，其中3124人完成轉介診療，竟有221人患有青光眼，所幸及時發現、治療。

衛生局表示，高市府於今年3月與陽明交通大學合作推動「健康人權教育網」平台，結合數位科技，導入視力與握力檢測，強化三段五級預防作為，有效協助社區長者及早辨識視力退化與疾病風險。

視力檢測方面，衛生局主要針對青光眼及黃斑部病變等視力風險做檢測，尤其青光眼是視神經損害性疾病，早期症狀不明顯，常見等到中、晚期才被察覺，多已錯失治療黃金期，透過「健康人權教育網」自我檢測系統，只要顯示為「紅燈」警示，檢測單位會協助民眾轉介至眼科進一步診斷。

左營黃阿嬤日前被護理師邀請做檢測，發現眼睛問題建議找眼科檢查，最後確認是早期青光眼，阿嬤感謝還好遇到貴人護理師，即時檢出眼疾問題，不然眼睛就要壞掉。

衛生局指出，高雄市65歲以上人口已逾全市人口數20%，邁入超高齡社會，高齡者健康議題備受關注，有統計顯示「衰弱症」已成為長者常見的健康問題，更與視力、聽力、肌力等功能退化密切相關，增加跌倒、骨折與失能風險，為提升長者健康促進，藉由官學界合作，早期發現衰弱徵兆，強化三段五級預防作為。

