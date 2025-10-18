預防失智 仁慈醫院辦「2025全民憶起來 智動健康新生活」活動

81歲阿婆透過AI輔具做肱二頭肌手臂屈舉來測肌力和肌耐力。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕現代很多人聞「失智」色變。為此，天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院的失智共同照護中心，今（18）天早上舉辦「2025全民憶起來 智動健康新生活」活動，邀請數10名湖口鄉親齊聚在湖口衛生所2樓，把失智症預防宣導跟體驗AI智能輔具融合在活動中，提升民眾對科技輔具的認識與應用，並介紹他們日照中心專為失智長者量身打造的照護模式，協助民眾認識在地資源，安心坐擁友善高齡的社區。

仁慈醫院表示，衛生單位統計目前我國65歲以上長者，約每12人就有1人罹患失智症，80歲以上比例更高達5人中就有1人。患者攀升的原因，除高齡人口比例快速增加，平均壽命延長、慢性病盛行以及生活型態改變都使罹病風險提高。

92歲奶奶張吳明花13秒走完2.44公尺，不喘、不暈，仍健步如飛。（記者黃美珠攝）

仁慈醫院失智症共照中心提供個案管理服務，今年共幫助604名失智症長者，讓每個患者及其家庭都能就近找得到資源並使用服務而獲得適切妥善的照護。

為提升失智者照護服務可近性和減輕照顧者負擔，仁慈在湖口衛生所2樓開設有湖口日照中心，到今年8月已經累計服務了37名失智失能長者。

由於醫療檢測技術與社會宣導進步，近年AI廣泛應用於照顧領域，增強個人照護和提升復能動機；活動上特別介紹仁慈醫院失智症中心，攜手湖口日照所打造的智能健康照護新模式，運用科技輔具預防失智失能。

現場有92歲阿婆在AI輔具檢測下，13秒時間就快走完成2.44公尺，不暈不喘，讓在場者看得都張大了眼。另名80歲阿婆則在測試柔軟度項目，檢測成績破19，幾乎逼近滿分值25，ㄧ樣讓大家的嘴巴都變成了O形。

透過椅子坐姿體前彎的AI輔具幫助，80歲阿婆的柔軟度檢測成績不輸年輕人。（記者黃美珠攝）

