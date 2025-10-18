自由電子報
健康網》吃水果防霾害！ 研究：多吃可護肺抗PM2.5

2025/10/18 12:11

女性若每天吃至少4份水果，其肺功能下降速度明顯較少吃水果者更慢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據《每日科技》（Daily Tech）報導，英國萊斯特大學最新研究發現，多吃水果竟能在空污環境中保護肺部！研究指出，女性若每天吃至少4份水果，其肺功能下降速度明顯較少吃水果者更慢，顯示水果中的抗氧化物質可能幫助抵抗空氣污染的傷害。

水果抗氧化力 抵禦空污傷害

這項研究由萊斯特大學環境健康與永續中心博士生Pimpika Kaewsri主導，於荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲呼吸學會年會（European Respiratory Society Congress）上發表。她指出，全球逾9成人口長期暴露在超過WHO標準的空污環境中，而高空污暴露已被證實會導致肺功能下降。

為了解飲食是否能減緩這種損害，研究團隊分析了英國生物資料庫約20萬名參與者的資料，評估他們的水果、蔬菜與全穀攝取量與肺活量（FEV1）之關聯。結果發現：每增加每立方公尺 5微克PM2.5 濃度時，水果攝取量低的女性平均肺活量下降78.1毫升；水果攝取量高的女性則僅下降57.5毫升。

研究推論，水果攝取量高的族群可能因富含抗氧化與抗發炎物質，能減輕細懸浮微粒（PM2.5）造成的氧化壓力與發炎反應，從而「保護肺部」。

男性普遍水果攝取較少，這或許能解釋為何保護效應主要出現在女性身上；圖為情境照。（圖取自freepik）

男性普遍水果攝取較少，這或許能解釋為何保護效應主要出現在女性身上；圖為情境照。（圖取自freepik）

男性效果不明顯 或因水果吃太少

Kaewsri補充，雖然研究中男女皆顯示健康飲食與較佳肺功能有關，但保護效果在女性更明顯。「男性普遍水果攝取較少，這或許能解釋為何保護效應主要出現在女性身上」她表示，未來她計畫延伸研究，觀察長期飲食習慣是否會影響肺功能變化。

義大利杜林大學教授、歐洲呼吸學會職業與環境健康專家Sara De Matteis也指出：這項研究證實，富含新鮮水果的飲食對呼吸健康確實有益。在空氣污染日益嚴重的今天，除了戴口罩、使用空氣清淨機外，每天多吃幾份水果，或許是最天然又甜美的肺部防護法。

