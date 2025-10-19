限制級
健康網》粉藕富蛋白質、維C 農糧署授辨真4訣竅
〔健康頻道／綜合報導〕你喝的是「純藕粉」還是「混合藕粉」呢？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，藕粉是由蓮藕經乾燥粉碎後製成，使用加工用的「粉藕」，澱粉含量高，口感較硬。含豐富蛋白質、維生素和礦物質等營養，約12斤粉藕才能製成1斤蓮藕粉。製作過程繁瑣而費工，凸顯純手工藕粉的珍貴。想分辨真假，可從外觀、顏色、口感、沖泡後濃稠度觀察
農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，蓮藕產地集中在台南白河，10～12月採收。藕粉以蓮藕加工製成，富含維生素B、維生素C、鐵、鈣等營養。熱水沖泡或烹煮，高溫度的水使藕粉迅速均勻糊化，適合各式料理，也可用來勾芡。
掌握4招能分辨
●外觀：
純藕粉：以天然蓮藕製成，手工刨刀刮粉為薄片狀。
混合藕粉：太白粉、樹薯粉以及50%蓮藕粉混合製成，為顆粒狀。
●顏色：
純藕粉：略帶有灰白或近膚色，會因氧化而略微變紅。
混合藕粉：色成粉紅色或純白色，顏色不會因接觸空氣而改變。
●口感：
純藕粉：放入嘴裡會自然化開。
混合藕粉：入口後黏糊成團。
●沖泡後觀察：
純藕粉：濃稠度高，顏色呈現微紅。
混合藕粉：顏色可能偏白，黏稠度較低呈透明狀。
