健康網》豆腐家族營養大不同 營養師： 「它」最補鈣

好食課營養師楊哲雄指出，想補鈣可選「凍豆腐」，想控熱量則首選「嫩豆腐」；至於百頁豆腐，熱量最高，建議適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕同是豆腐怎差這麼多！哪個最補鈣？哪個熱量比較低?不同豆製品作法差在哪？好食課營養師楊哲雄（Oliver）於臉書專頁「好食課」指出，嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐、百頁豆腐雖都以黃豆為原料，但製程不同，導致熱量、蛋白質與鈣質含量各有差異。想補鈣可選「凍豆腐」，想控熱量則首選「嫩豆腐」；至於百頁豆腐，熱量最高，建議適量攝取。

加工製程差異

楊哲雄表示，嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐都從豆漿來！百頁則是大豆蛋白而來。

●百頁豆腐：是由大豆蛋白、沙拉油、澱粉、品質改良劑、粘稠劑等原料混合後，待凝固成型。

●凍豆腐：將板豆腐放入冷凍庫中製成。

●板豆腐：將豆漿加入硫酸鈣或鹽滷後，待開始凝固就倒入模具後壓製，將水份壓出。

●嫩豆腐：將豆漿加入葡萄糖酸內酯後注入豆腐盒中凝固，不經過壓製過程，因此保水度較高。

營養比較

楊哲雄說明，同樣100克重量下：

熱量：百頁豆腐＞凍豆腐＞板豆腐＞嫩豆腐。

蛋白質：百頁豆腐＝凍豆腐＞板豆腐＞嫩豆腐。

鈣質：凍豆腐＞板豆腐＞百頁豆腐＞嫩豆腐。

楊哲雄提到，其實營養素的差異一大部分與水分含量有關！所以同重量下嫩豆腐熱量低、蛋白質少凍豆腐是因為由板豆腐經冷凍的產物，所以水分較少，同重量下營養也相對較高，不然以同樣一塊板豆腐去冷凍製成一塊凍豆腐來說，這幾項營養是相同的！

