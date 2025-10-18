自由電子報
健康網》漂白食物超傷身！ 豬大腸、魚丸太白要注意

2025/10/18 19:48

不肖業者為讓豬大腸看起來潔白美觀，竟使用工業級過氧化氫漂白；圖為豬大腸示意圖。（資料照）

不肖業者為讓豬大腸看起來潔白美觀，竟使用工業級過氧化氫漂白；圖為豬大腸示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上看起來「白得發亮」的豬大腸、魚丸、豆干、米粉，你以為是乾淨、衛生的象徵？小心！那一層「亮白」的背後，可能藏著工業用雙氧水漂白的真相。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，近期有不肖業者為讓豬大腸看起來潔白美觀，竟使用工業級過氧化氫漂白。他嚴正警告：白得發亮的食物，其實是「被氧化後的假乾淨」！

張家銘表示，雙氧水是強力氧化劑，會破壞細胞膜、蛋白質甚至DNA。看起來漂亮的白，其實是細胞「被燒焦」後的痕跡。他指出，低濃度雙氧水誤食就可能造成腸胃灼傷、噁心嘔吐；若是工業高濃度等級，更可能導致「氣體栓塞」，讓心臟或腦部血管瞬間堵住，國外已有致死案例。

莓果含多酚與茄紅素，能減少自由基傷害；示意圖。（圖取自freepik）

莓果含多酚與茄紅素，能減少自由基傷害；示意圖。（圖取自freepik）

而真正可怕的是，我們體內也有「雙氧水」！人體本身也會製造少量過氧化氫。當免疫系統對抗細菌、代謝廢物時，就會釋放雙氧水。然而，當生活中充滿壓力、熬夜、吃太多加工食品時，這些「氧化物」會越來越多，導致身體的抗氧化系統（如穀胱甘肽、Catalase）崩潰。這時候，細胞就像被漂白的紙，看似乾淨，其實早已脆弱、發炎、提早老化。

真正健康的狀態，是讓身體具備「還原力」（Reductive Balance），能主動代謝多餘自由基、恢復細胞平衡。如果食物白得不自然、亮得發光、吃起來味道怪，就要小心。想幫身體「解氧化」，關鍵不是排毒潮流，而是恢復細胞修復能力。張家銘建議多吃：

●深綠色蔬菜（地瓜葉、菠菜）：富含植化素，能活化抗氧化酵素。

●莓果、番茄、薑黃、綠茶：含多酚與茄紅素，能減少自由基傷害。

●發酵食品與全食物（優格、燕麥、地瓜）：養好腸道菌，提升整體抗氧化力。

此外，睡眠、運動、深呼吸、曬太陽都是最天然的修復行為，能啟動粒線體能量、產生更多抗氧化酵素，形成人體的「自然防護膜」，張家銘也提醒：別追求假白的乾淨，讓食物和身體都回歸自然。

