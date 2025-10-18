自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》日本爆紅「小拇指貼退熱貼」助眠 中醫曝原理：轉移注意力！

2025/10/18 10:36

日本網路流行「小拇指退熱貼助眠法」。（圖翻攝自IG）

日本網路流行「小拇指退熱貼助眠法」。（圖翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕失眠怎麼辦？除了泡腳、喝熱牛奶，最近日本竟流行起一個超奇特的「小拇指助眠法」，只要在睡前貼上退熱貼，據說就能幫助入睡、安定心神！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」指出，關鍵其實是透過末梢的清涼感，讓大腦轉移注意力，進而較好入睡，無傷大雅不妨也可嘗試看看。

根據中醫經絡理論，小拇指正是「心經」的終點。周宗翰醫師表示，刺激小拇指有安定心神的效果，特別是對於壓力大、心悸、睡前焦慮者，輕輕按壓小拇指或貼上清涼物，有助於放鬆情緒、誘導睡意。

而退熱貼的祕密其實是「感官轉移」，清涼感能讓大腦從焦慮思緒中轉移，專注於細微的物理感覺，思緒暫時停下來，自然比較容易入睡。其實是一種「心理暗示」這個動作本身就是一種強大的睡眠儀式，這份儀式感告訴大腦「該睡覺了」，安慰劑效果往往超乎想像！

這是一種「認真的心理暗示」。如果你也常睡前思緒紛亂，不妨試試這個沒有副作用、無傷大雅的小方法，也許能為你帶來一夜好眠！

退熱貼的祕密其實是「感官轉移」，清涼感能讓大腦從焦慮思緒中轉移；圖為情境照。（圖取自freepik）

退熱貼的祕密其實是「感官轉移」，清涼感能讓大腦從焦慮思緒中轉移；圖為情境照。（圖取自freepik）

