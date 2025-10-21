自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》晚睡也能有發光肌？ 夜間修復必備5大營養素

2025/10/21 21:42

晚間10點至凌晨2點，是皮膚細胞修復、再生的關鍵時段；圖為情境照。（圖取自freepik）

晚間10點至凌晨2點，是皮膚細胞修復、再生的關鍵時段；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這種困擾，每天睡前瓶瓶罐罐擦好擦滿，早上起床臉還是油光暗沉？營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，晚上是皮膚修復的高峰期，外擦保養是前線防護，內補營養才是後勤支援！若想讓肌膚白天閃閃發光，夜裡就得讓皮膚好好修復；「夜間修復5大營養素」包含膠原蛋白、維生素C、鎂、B群、莓果多酚。

外在修護：保養黃金時段10-2點

晚間10點至凌晨2點，是皮膚細胞修復、再生的關鍵時段。陳珮淳建議這時可善用「保濕、修復、抗氧化」三重功效的保養成分，幫皮膚一邊休息、一邊重建：

●神經醯胺：像皮膚的「磚縫膠」，鎖水抗乾癢，強化皮膚屏障。

●玻尿酸：超強「水分磁鐵」，讓肌膚水潤Q彈。

●胜肽：修復指揮官，刺激膠原新生、恢復彈性。

●維生素A醇（Retinol）：加速代謝老廢角質、改善暗沉。

●抗氧化精華（維E、多酚）：幫皮膚滅火、延緩老化。

陳珮淳提醒，保養重點不是多，而是鎖！依序「保濕→修護→鎖水」最有效，太快疊擦反而容易白忙一場。

堅果、香蕉、燕麥，讓你睡得好修復力更強；圖為情境照。（圖取自freepik）

堅果、香蕉、燕麥，讓你睡得好修復力更強；圖為情境照。（圖取自freepik）

內在補養：睡覺也能「加倍修復」

除了擦，吃對營養才是讓皮膚修復的關鍵。以下5大營養素是必備能量來源：

●膠原蛋白＋維生素C：一搭一唱的「肌底鋼筋組合」，促進膠原再生、恢復彈性。建議：晚餐後或睡前補充，幫助夜間修復。

●鎂：幫助放鬆與深層睡眠的「安撫礦物」，睡得好修復力更強。來源：深綠蔬菜、堅果、香蕉、燕麥。

●B群：細胞代謝與修復的「夜班發電機」，穩定神經、調理油脂、抗痘必備。建議晚餐後或睡前補充綜合B群。

●莓果多酚：來自藍莓、葡萄籽、巴西莓的「夜間防護罩」，強力抗氧化、維持肌膚光澤。

陳珮淳提醒，白天靠保養，晚上靠修復。膠原＋維C重建肌底，B群＋鎂幫助睡眠修復，再搭配莓果多酚當夜間防護罩，讓肌膚熬夜加班、隔天也能發光！想讓保養真正有感，不只是瓶瓶罐罐，更要從體內「養出」健康的發光肌！

