健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》脂肪細胞也會「變胖」！ 醫：肥胖時間長增3風險

2025/10/18 11:46

恆新復健科診所醫師王思恒提到，肥胖不僅會造成身體慢性發炎，也會增加心血管疾病、癌症、退化性關節炎風險。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「脂肪細胞腰圍」超標，會引爆全身的發炎風暴與關節疼痛！肥胖不只是腰圍變大、衣服穿不下。更可怕的是，體內每一顆「脂肪細胞」，它的腰圍也跟著爆表了！恆新復健科診所醫師王思恒提到，肥胖不僅會造成身體慢性發炎，也會增加心血管疾病、癌症、退化性關節炎風險。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」說明，正常情況下的脂肪細胞，會聰明地「增加數量」來儲存能量。但當它被強迫餵食，沒辦法再增加數量時，就只能被迫不斷變胖、變大，這就是「脂肪細胞肥大」。一個被塞爆的脂肪倉庫，會引發連鎖災難，也就是「脂肪組織功能失調」，讓你的身體到處起火、慢性發炎：

油到漫出來：這些無處可去的脂肪，會跑到不該去的地方，例如你的「肝臟」，造成可怕的脂肪肝。

倉庫內部大缺氧：過度擁擠的脂肪組織會缺氧，陷入求救狀態。

身體到處發炎：這種壓力會讓你的身體長期處於慢性發炎的狀態 ，變成很多疾病的溫床。

代謝系統崩壞：第2型糖尿病、可怕的脂肪肝、血脂異常，身體處理血糖和脂肪的能力大亂 。

王思恒說明，肥胖的時間一長，各種疾病就接踵而來：

心血管拉警報：高血壓、心臟衰竭、中風風險都直線上升，是肥胖最致命的殺手之一 。

癌症風險飆高：研究證實與多種癌症（如大腸癌、乳癌、肝癌等）的發生有直接關聯 。

其他身體疾病：退化性關節炎、足底筋膜炎、五十肩、椎間盤突出，都與肥胖有關！

王思恒提到，這些可怕的後果，大多都能透過減重來踩剎車，甚至逆轉！持續且健康的減重，不只是為了好看，更是為了撲滅發炎的火苗。只要減去 5-10%的體重，就能顯著降低對關節的壓力，並改善身體的發炎狀況。這是你能為自己做的最棒的投資，能有效預防、改善上述所有疾病，讓你重拾活動自如、沒有病痛的生活，

