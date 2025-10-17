自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》76歲潘迎紫有二頭肌！ 醫：肌肉是最強「控糖器官」

2025/10/17 21:10

76歲潘迎紫手臂擁有二頭肌。（記者陳奕全攝）

76歲潘迎紫手臂擁有二頭肌。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕看到76歲潘迎紫的手臂線條，你是不是也嚇一跳！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，不只是「保養得好」，她那緊實的二頭肌，其實藏著比外表更重要的秘密，想「穩血糖、抗老化」的關鍵武器，就是肌肉！

為何控糖關鍵在肌肉

很多人以為肌肉只是讓人「有力氣、體態好看、不容易跌倒」，但事實上，它是全身最大的「血糖調節器官」。當你吃下一碗飯、一塊麵包，體內的澱粉和糖分會轉化為葡萄糖進入血液。這時身體就會問：「這麼多血糖要放哪裡？」蕭捷健形象的比喻：

●肌肉量夠大＝血糖倉庫夠大：血糖會被有效「收進」肌肉裡，轉成肝醣儲存。當你走路、運動、爬樓梯時，肌肉就會主動燃燒這些能量。血糖自然穩定。

●肌肉太少＝血糖沒地方去：血糖長期滯留在血液裡，濃度越來越高，最後被轉成三酸甘油脂（TG），堆進肝臟變脂肪肝，進一步引發胰島素阻抗，甚至演變為糖尿病前期。

維持足夠肌肉量，就能穩血糖、降脂肪、抗老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

維持足夠肌肉量，就能穩血糖、降脂肪、抗老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

鍛鍊你的控糖倉庫

你每做一次深蹲、提重物、舉啞鈴，都不是單純在練線條，而是在幫自己的「健康倉庫」升級加大。蕭捷健強調：「肌肉不是健身狂的專利，它是每個人都該投資的抗老本錢。」只要維持足夠肌肉量，就能穩血糖、降脂肪、抗老化，遠離三高。反之，肌肉一旦流失，血糖代謝會明顯變差，老得更快、病得更早。

增肌減脂 從今天開始

●每週至少2–3次阻力訓練：深蹲、伏地挺身、啞鈴運動皆可。

●飲食均衡補蛋白：豆魚蛋肉類都是建材，幫助肌肉修復與生長。

●維持體重與睡眠品質：睡得夠，生長激素才能讓肌肉真正長大。

潘迎紫76歲仍能展現緊緻線條，不是奇蹟，而是長年累積的肌肉投資。肌肉不只是「外在年輕」的象徵，更是「內在健康」的守門員。蕭捷健提醒：「想要血糖穩、代謝好、老得慢，先從練肌肉開始！」

