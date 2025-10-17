自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

婦慘摔雙手粉碎骨折 3醫師同步1小時完成手術

2025/10/17 20:33

台中市立醫院機器人微創脊椎中心助理副院長暨骨科主任張建鈞（右一）帶領骨科部團隊蘇伯翰（左一）、江晟弘醫師進行協同手術模式，為婦人完成複雜性骨折微創手術。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名57歲婦人本月初騎機車發生車禍，雙手著地，導致雙手粉碎性複雜性骨折，送至台中市立醫院急診，院方啟動「多主治醫師協同手術機制」，由3名骨科醫師同步進行左右手微創手術，僅用一小時完成4處骨折修復，大幅縮短傳統手術需時5小時，減少疼痛與麻醉副作用，並降低護理及麻醉科醫療人力負擔，術後3日順利出院。

台中市立醫院骨科醫師蘇伯翰指出，該傷者送到急診，診斷右手及左手的遠端橈骨、尺骨分別有開放性及閉鎖性骨折，即時進行復位與石膏固定，並於24小時內安排開刀，採用「多主治協同手術模式」，由他與江晟弘、毛睿廷等3名醫師同時施行左、右手4處骨折微創手術，將手術時間縮短至1小時。

蘇伯翰指出，協同分工可加快病患恢復速度，並提升安全性，而且傷口小、出血少，隔天即可開始復健，出院後恢復良好。

市立醫院機器人微創脊椎中心助理副院長暨骨科主任張建鈞表示，院方以創新協同手術模式為特色，整合各專科醫師團隊，將過往需單人分段完成的多部位骨折手術，轉化為多主治醫師並行執刀，讓手術時間與麻醉時間同步縮短，降低併發症與出血風險。

婦人雙手粉碎性複雜性骨折，由3名骨科醫師同步進行左右手微創手術，一小時完成4處骨折修復。（記者蔡淑媛翻攝）

協同手術模式也減輕護理與麻醉科人員負擔，讓手術室與病房運作更有效率，成為醫療人力吃緊時代的重要解方。

台中市立醫院自今年9月24日試營運以來，骨科部已完成逾50台手術、超過600人次門診。張建鈞說，骨科部7大核心特色包括：術前跨專科會議把關、標準化ERAS加速復原流程、結合4K影像與3D導航等先進微創設備、次專科分流支援制度、24小時整合團隊、採用高信賴度植入物，以及術前術後一條龍的品質管理。此醫療系統兼顧效率與安全，提升手術成功率與病人安全。

市立醫院由醫療副院長李建智、腦中風中心副院長李漢忠、脊椎中心助理副院長張建鈞、中醫大附醫骨科部部長陳賢德、骨科部副部長林琮凱及急診主任施宏謀等共同統籌急救暨外傷中心與骨科部，整合脊椎、關節、手外科、運動醫學、足踝與肩關節等六大骨科微創次專科，並結合整形外科、神經外科、急診團隊。

骨科部成員包括11位骨科主治醫師與近50名醫護同仁，中心導入羅莎機器人、3D導航及4K影像系統，以「更少時間、更低負擔、更好品質」為目標，提供即時、安全、專業的醫療照護。

