健康網》沙發比較好睡？ 醫揭「關鍵心理陷阱」

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的夜晚？在客廳看劇，才滑兩下手機就開始打瞌睡，沙發像是「催眠神器」；一回到床上，卻翻來覆去、數羊、懷疑人生，但床卻變成「反睡陷阱」。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，這現象其實一點也不玄，真正讓你睡不著的，是「大腦的錯誤制約」！

一、放鬆無意識 反而更容易睡

在沙發上，你從來不會告訴自己「我要睡覺」，那是追劇、放空、滑手機的地方，沒有壓力、沒有期待。心理學稱這種現象為「情境聯想」，大腦會替每個空間貼上情緒標籤。沙發的標籤是「放鬆」，但床的標籤，卻常被我們貼上「努力睡著」。根據《Journal of Sleep Research》研究指出，當人對睡眠環境感到「安心與放鬆」時，入睡時間顯著縮短、夜間醒來次數減少。換句話說，放鬆感，比床墊軟硬更重要。

二、床的詛咒：越想睡 越睡不著

對失眠者而言，床反而成了「戰場」。你越焦慮「今晚會不會又睡不著？」交感神經越被點燃，心跳加快、腦波活躍，睡眠變成一場被逼迫的任務。根據美國睡眠醫學會（AASM）指南建議：若在床上超過15–20分鐘仍無法入睡，應離開床／臥室，直到有睡意再回來。這被稱為「睡眠再制約法」，目的是重新教會大腦，床是夢的入口，不是焦慮的舞台。

三、沙發安全感讓身體「自動關機」

沙發的包覆感、狹窄空間與略高溫度，會讓人產生「被保護」的安全感。當副交感神經啟動、體溫微降、皮膚溫度上升，正是進入睡眠的最佳生理信號。也就是說，沙發卡沒有那麼好睡，其實不是神奇的事情，而是因為它恰好營造出入眠前的「安全坡度」。

四、醫師教你3招「在床也能秒睡」

1. 讓床只屬於睡覺與親密時光：別在床上追劇、辦公，重新建立「床＝放鬆」的連結。

2. 睡前半小時關燈、遠離螢幕：藍光會抑制褪黑素，其實關燈比吃安眠藥更有效。

3. 睡不著就別硬撐：起來摺衣服或看紙本書，等真正有睡意再回床上。

黃軒總結：沙發的魔力，不在柔軟，而在「沒有期待」；床的焦慮，不在硬度，而在「太想睡」。真正的好眠，不是靠努力，而是放輕鬆，當你不再逼自己入睡，夢反而會靜靜靠過來。

