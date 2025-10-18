自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》沙發比較好睡？ 醫揭「關鍵心理陷阱」

2025/10/18 20:45

沙發的標籤是「放鬆」，但床的標籤，卻常被我們貼上「努力睡著」；圖為情境照。（圖取自freepik）

沙發的標籤是「放鬆」，但床的標籤，卻常被我們貼上「努力睡著」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的夜晚？在客廳看劇，才滑兩下手機就開始打瞌睡，沙發像是「催眠神器」；一回到床上，卻翻來覆去、數羊、懷疑人生，但床卻變成「反睡陷阱」。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，這現象其實一點也不玄，真正讓你睡不著的，是「大腦的錯誤制約」！

一、放鬆無意識 反而更容易睡

在沙發上，你從來不會告訴自己「我要睡覺」，那是追劇、放空、滑手機的地方，沒有壓力、沒有期待。心理學稱這種現象為「情境聯想」，大腦會替每個空間貼上情緒標籤。沙發的標籤是「放鬆」，但床的標籤，卻常被我們貼上「努力睡著」。根據《Journal of Sleep Research》研究指出，當人對睡眠環境感到「安心與放鬆」時，入睡時間顯著縮短、夜間醒來次數減少。換句話說，放鬆感，比床墊軟硬更重要。

二、床的詛咒：越想睡 越睡不著

對失眠者而言，床反而成了「戰場」。你越焦慮「今晚會不會又睡不著？」交感神經越被點燃，心跳加快、腦波活躍，睡眠變成一場被逼迫的任務。根據美國睡眠醫學會（AASM）指南建議：若在床上超過15–20分鐘仍無法入睡，應離開床／臥室，直到有睡意再回來。這被稱為「睡眠再制約法」，目的是重新教會大腦，床是夢的入口，不是焦慮的舞台。

你越焦慮「今晚會不會又睡不著？」交感神經越被點燃，心跳加快、腦波活躍，睡眠變成一場被逼迫的任務；圖為情境照。（圖取自freepik）

你越焦慮「今晚會不會又睡不著？」交感神經越被點燃，心跳加快、腦波活躍，睡眠變成一場被逼迫的任務；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、沙發安全感讓身體「自動關機」

沙發的包覆感、狹窄空間與略高溫度，會讓人產生「被保護」的安全感。當副交感神經啟動、體溫微降、皮膚溫度上升，正是進入睡眠的最佳生理信號。也就是說，沙發卡沒有那麼好睡，其實不是神奇的事情，而是因為它恰好營造出入眠前的「安全坡度」。

四、醫師教你3招「在床也能秒睡」

1. 讓床只屬於睡覺與親密時光：別在床上追劇、辦公，重新建立「床＝放鬆」的連結。

2. 睡前半小時關燈、遠離螢幕：藍光會抑制褪黑素，其實關燈比吃安眠藥更有效。

3. 睡不著就別硬撐：起來摺衣服或看紙本書，等真正有睡意再回床上。

黃軒總結：沙發的魔力，不在柔軟，而在「沒有期待」；床的焦慮，不在硬度，而在「太想睡」。真正的好眠，不是靠努力，而是放輕鬆，當你不再逼自己入睡，夢反而會靜靜靠過來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中