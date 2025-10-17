海鮮大餐後「胸痛誤為心梗」竟是食道卡2根3公分魚刺

張先生現食道卡了兩根銅板大的魚刺。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名61歲男子聚餐大啖海鮮，隔天胸痛以為心肌梗塞就醫，經電腦斷層發現竟是兩根3公分魚刺卡在食道，醫師緊急用內視鏡夾出，直呼「再晚一步，恐食道穿孔大出血」。醫師提醒，吃魚湯、喝湯都可能誤吞魚刺，切勿催吐或喝醋，應立即就醫。

台中醫院急診室醫師師林記閒指出，患者到診時胸痛，血壓偏高，收縮壓約170 mmHg、舒張壓約95 mmHg，急診團隊為他進行抽血、照心電圖、胸部X光、斷層掃描等檢查，想逐一排除心肌梗塞與主動脈剝離的可能性，結果斷層掃描檢查發現食道內異物，腸胃科醫師王允成會診做內視鏡檢查，竟夾出兩根長3公分魚刺。

請繼續往下閱讀...

林記賢表示，患者食道卡到兩根又長又尖的魚刺，相當危險，屬於急症個案，如未及時取出，魚刺一旦刺破食道，會導致食道大出血；魚刺如果掉入腸胃道，會造成胃腸穿刺傷、腹膜炎。幸及時取出兩根大魚刺，讓大家都鬆了一口氣。

林記賢醫師指張先生夾出2根3公分長的魚刺。（記者蔡淑媛攝）

這名患者是企業主管，他說，工作高壓時間又緊迫，吃飯囫圇吞棗，聚餐當天飲酒聊天，期間有喝海鮮湯，懷疑喝魚湯不小心把魚刺喝下肚，幸好及時夾出來。

急診室主任陳莉瑋表示，急診室常見誤食異物除了魚刺，還有假牙、彈珠、電池、膠囊等。提醒民眾吃東西時要細嚼慢嚥，萬一不慎誤食，切勿自行催吐，或聽信偏方喝醋企圖溶解異物，應該立即就醫，避免延誤救治，甚至造成二度傷害。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法