健康網》50歲後骨鬆風險升 髖骨骨折死亡率近2成

骨鬆會使骨骼強度下降、結構變脆，造成多部位骨折，其中以脊椎體與髖部骨折最為嚴重；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣將於2025年底邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破450萬人，占比超過2成。醫師提醒，骨質疏鬆症（以下簡稱骨鬆）正悄悄成為長者健康的「隱形殺手」。這種無聲進行的慢性病，往往在第一次骨折前毫無徵兆，卻可能帶來致命危機。

研究顯示，50歲以上民眾若發生髖骨骨折，一年內死亡率接近2成，3成患者將永久失能、8成無法恢復獨立生活，嚴重影響行動力與生活品質。

請繼續往下閱讀...

脊椎、髖骨骨折最危險 長者常低估風險

中華民國骨質疏鬆症學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部教授陳崇桓指出，骨鬆會使骨骼強度下降、結構變脆，造成多部位骨折，其中以脊椎體與髖部骨折最為嚴重。

他提醒，許多患者在首次骨折前並無明顯症狀，常誤以為只是退化或老化導致腰痠背痛，但事實上骨質已大幅流失。一旦發生骨鬆骨折，復原慢、併發症多，嚴重者可能因臥床感染或肺炎增加死亡風險。

健保新制上路 防線從骨折後前移

隨著國人平均壽命延長、骨鬆患者逐年增加，健保已擴大給付範圍，將防線提前至骨折發生前。新制首度將糖尿病使用胰島素、類風濕性關節炎及長期服用類固醇者納入高風險族群，即使尚未骨折，也可獲得治療給付。

同時，在次級預防（已骨折患者）方面，給付範圍亦擴大至遠端橈骨骨折（手腕骨折）與近端肱骨骨折（上臂骨折），讓更多病人能及早啟動治療，降低再次骨折風險。

陳崇桓指出：「這代表台灣骨鬆防治觀念與國際接軌，從『骨折後補救』走向『骨折前預防』，能顯著減少長者失能與死亡率。」

5旬婦跌倒骨折揪出骨鬆 及早治療防再骨折

現年55歲的林女士（化名），因一次居家滑倒造成手腕骨折，原以為只是跌傷，經醫師安排檢查後才發現已罹患骨鬆。所幸因應健保新制，林女士得以及早啟動「促骨生長藥物」治療，後續再銜接「抗骨流失藥物」，有效降低後續骨折風險。

一名婦人因一次居家滑倒造成手腕骨折，原以為只是跌傷，經醫師安排檢查後才發現已罹患骨鬆；示意圖。（圖擷取自photoAC）

陳崇桓指出：「這類患者屬極高骨折風險，若未及早介入，一年內可能再次骨折。骨折通常隨年齡與部位漸進，約從50歲起出現手腕或上臂等『警訊性骨折』。若能於此階段提前治療，可大幅降低未來脊椎、髖部骨折與失能風險，顯示健保新制將防線從『骨折後』前移至『骨折前』，意義深遠。」

促骨生成再接抗骨流失 提升治療成效

最新《2025台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引》提出「接續治療策略」，強調治療應分2階段進行。

第一階段以促骨生成藥物重建骨架、提升骨密度；第二階段再以抗骨流失藥物鞏固成果、延緩流失。

陳崇桓指出，骨鬆治療應比照慢性病長期管理，唯有「接續」與「持續」治療，才能穩定骨質、預防骨折並守住行動力。

糖友骨鬆風險高 定期檢測不可少

成大醫學院家庭醫學科主任、成功大學醫學院老年學研究所教授吳至行提醒，約4成糖尿病患者同時罹患骨鬆。糖友因專注血糖控制，常忽略骨骼健康，導致骨質結構受損、骨折風險升高。

他指出，60歲以上或長期施打胰島素者應每年檢測骨密度，並與醫師討論個人化防治計畫，「骨鬆不是老化的必然，而是可以預防與治療的疾病。」

早篩早治 遠離骨折與失能風險

骨鬆性骨折常發生於手腕、上臂、脊椎與髖部，年齡越高風險越大。中華民國骨質疏鬆症學會呼籲，更年期女性、糖尿病及長期使用類固醇者，應定期進行DXA骨密度檢查並依醫師建議接受治療。

吳至行提醒：「骨鬆最大的危險在於『無聲進行』，多數患者在骨折前毫無自覺。唯有早期篩檢與長期治療，才能守住行動力與生活品質。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法